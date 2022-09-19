У США показали унікальний літаючий ховербайк. Апарат здатний пересуватися повітрям зі швидкістю до 100 км/год.

Ховербайк Xturismo від японського виробника Aerwins Technologiws здатний літати з навантаженням 100 кг протягом 40 хвилин.

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Компанія вирішила поєднати квадроцикл із дронами. Примітно, що ховербайк продаватиметься в Японії, і для його керування не потрібна ліцензія пілота. У цій країні Xturismo не позиціюють як літак.

У планах компанії – випустити у продажу компактну версію літального апарату в США у 2023 році, а приблизна ціна становитиме $777 тис. Вже до 2025 року вартість апарату хочуть знизити до $50 тис.

Відомо, що розробкою компанія займалася протягом двох років – апарат є бензиново-електричним гібридом з двигуном Kawasaki, оснащений безліччю функцій безпеки й датчиків для зменшення ризиків зіткнення.

Поки що у США вивчають нові види транспорту, в Україні активно дешевшають підтримані авто. Приміром, у серпні середньостатистичний легковий автомобіль на вторинному ринку коштує $5900, що на $100 менше, ніж у липні. Щоправда, на це вплинула війна, через яку платіжні можливості українців знизилися.