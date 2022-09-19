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100 км/ч и 40 минут полета: в США показали уникальный летающий ховербайк

19 сентября 2022, 13:50
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
XTURISMO

В США показали уникальный летающий ховербайк. Аппарат способен передвигаться по воздуху со скоростью до 100 км/ч.

Ховербайк Xturismo от японского производителя Aerwins Technologiws способен летать с нагрузкой в 100 кг на протяжении 40 минут. 

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Компания решила совместить квадроцикл с дронами. Примечательно, что ховербайк будет продаваться в Японии, и для его управления не требуется лицензии пилота. В этой стране Xturismo не позиционируют как самолет.

В планах компании — выпустить в продаже компактную версию летательного аппарата в США в 2023 году, а приблизительная цена составит $777 тыс. Уже к 2025 году стоимость аппарата хотят снизить до $50 тыс.

Известно, что разработкой компания занималась на протяжении двух лет — аппарат представляет собой бензиново-электрический гибрид с двигателем Kawasaki, оснащенный множеством функций безопасности и датчиков для уменьшения рисков столкновения.

Пока в США изучают новые виды транспорта, в Украине активно дешевеют поддержанные авто. К примеру, августе среднестатистический легковой автомобиль на вторичном рынке стоит $5900, что на $100 меньше, чем в июле. Правда, на это повлияла война, из-за которой платежные возможности украинцев снизились.

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