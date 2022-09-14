Самые популярные импортные подержанные автомобили в Украине заметно подешевели. В августе среднестатистический легковой автомобиль на вторичном рынке стоит $5900, что на $100 меньше, чем в июле.

Эксперты выяснили, что из 10 самых популярных моделей подорожали только две — это лидер рынка Volkswagen Passat на 1,5% ($100) и Renault Megane — на 3,2%, ($200).

В списке самых популярных легковых авто на вторичном рынке наблюдается заметно удешевление — к примеру, всем известный Daewoo Lanos с начала года подешевел с $3 тыс. до $2 550.

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Компактный и надежный Volkswagen Golf за 9 месяцев упал в цене с $5 600 до $5 000.

Аналогично и с чешскими Skoda Octavia — средняя стоимость снизилась с $7 600 до $6 600 — на целую тысячу долларов.

Популярные Mercedes-Benz E-Class с начала 2022 года упали в цене всего на $500 — с $6 500 до $6 000.

Американский Ford Fiesta также скинул в цене — с $6 950 до $6 125 за эти месяцы.

Люксовый BMW 5 тоже подешевели — с $8 000 до $7 100. Легковушки среднего класса BMW 3 подешевели с $6 800 до $6 000.

Ну и устаревшие ВАЗ 2109 и 21099 подешевели на $300 — с $1 800 до $1 500.

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