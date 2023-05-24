Маріуполь звільнять від російських окупантів дуже скоро. Про долю всесвітньо відомого українського міста розповів мольфар Макс Гордєєв Ранку у великому місті.

– ЗСУ звільнять Маріуполь дуже скоро. Нам потрібно буквально трохи почекати. Я не можу правильно сформулювати відповідь, але бачу, що це буде вже в серпні, – заявив Гордєєв.

Мольфар додав, що кінець літа – це не про повне звільнення, а про битви за місто.

– Я бачу літо, ближче до серпня. Мені показує збір урожаю, причому на всіх картах. На них видно жнива, а також сонце, яке вже опускається – воно не буде гріти так, як у червні, – додав Максим.

Нагадаємо, що місто трималося до останнього – окупанти так і не змогли вибити наших захисників з Азовсталі навесні 2022 року.

Логічно, що після Маріуполя захисники візьмуться за південні землі України – ідеться про півострів, який було захоплено ще 2014 року.

Мольфар розкрив, як Україна повертатиме Крим. Це буде реалізовано не дипломатичним шляхом. Гордєєв бачить, що це буде контрнаступ. Це не буде чимось масштабним і кривавим, але процес триватиме певний час – одразу витіснити окупантів не вийде.