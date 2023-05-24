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ВСУ освободят Мариуполь уже в августе: предсказание мольфара

24 мая 2023, 11:18
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Маріуполь

Мариуполь освободят от российских оккупантов очень скоро. О судьбе всемирно известного украинского города рассказал мольфар Макс Гордеев Утру в большом городе.

— ВСУ освободят Мариуполь очень скоро. Нам нужно буквально немного подождать. Я не могу правильно сформулировать ответ, но вижу, что это будет уже в августе, — заявил Гордеев.

Мольфар добавил, что конец лета — это не о полном освобождении, а о битвах за город.

— Я вижу лето,  ближе к августу. Мне показывает сбор урожая, причем на всех картах. На них видно жатву, а также солнце, которое уже опускается — оно не будет греть так, как в июне, — добавил Максим.

Напомним, что город держался до последнего — оккупанты так и не смогли выбить наших защитников с Азовстали весной 2022 года.

Логично, что после Мариуполя защитники возьмутся за южные земли Украины — речь идет о полуострове, который был захвачен еще в 2014 году.

Мольфар раскрыл, как Украина будет возвращать Крым. Это будет реализовано не дипломатическим путем. Гордеев видит, что это будет контрнаступление. Это не будет чем-то масштабным и кровавым, но процесс займет некоторое время — сразу вытеснить оккупантов не получится.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Астрология Война в Украине Мариуполь
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