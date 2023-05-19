Освобождение Крыма будет осуществлено не дипломатическим путем. Как Украина будет возвращать полуостров, мольфар Макс Гордеев рассказал Утру в большом городе.

— Крым — это болезненная тема, которую мы не можем энергетически понять. Дипломатии не будет. Это 100% будет контрнаступление. В нашей истории будет глава под назвнием бой за Крым, как бы это не звучало страшно в XXI столетии, — заявил мольфар.

Впрочем, Гордеев успокоил тех, кто переживает за цену освобождения Крыма.

— Однако, это будет не такая страшная и глобальная штука, но возвращение будет длиться некоторое время, — считает Макс.

Освобождение полуострова — один из самых главных вопросов, который интересует украинцев в условиях войны 2023 года. На этот счет многие экстрасенсы и астрологи высказывались множество раз, и прогнозы иногда сильно отличаются друг от друга.

Ранее ясновидящий рассказал о возвращении Крыма дипломатическим путем. Валерий Шатилович считает, что забрать силой не получится — нужно будет договариваться. Впрочем, полуостров сам захочет вернуться под руководство Украины.