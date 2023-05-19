В Аліни Кабаєвої немає дітей від Путіна. Про стосунки спортсменки та кривавого диктатора розповів мольфар Макс Гордєєв Ранку у великому місті.

– Я бачу їхнє спілкування, і в Аліни були романтичні почуття до Путіна. Але є одна проблема. Путін – шизофренік, і він перевіряє кожного, з ким спілкується, по 20 тис. разів, – заявив мольфар.

Гордєєв також розкрив, як вони розійшлися і чи є діти у Кабаєвої від лідера Росії. Як виявилося, саме Путін звів спілкування нанівець.

– За фактом, він від неї втік. Можливо, він побоявся до неї почуттів, тому припинив контакт назавжди. Дітей у них немає – це 100%. Мені здається, що Путін дуже сильно перевіряє всі ці свої аспекти…, – натякнув Макс.

Раніше мольфар розповів, коли помре Путін. Фадєєв вказав на те, що на крісло лідера може сісти людина набагато гірша, ніж сам Путін. Експерт вважає, що українці мають зрозуміти, що робити зі своєю країною, і ключ до цього – наша згуртованість.