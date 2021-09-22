Місяць у фазі зростання в жовтні 2021 припаде на період з 7-го до 19-го числа.

За астрологічним прогнозом, перша фаза зростаючого Місяця розпочнеться 7 жовтня і закінчиться 13-го. Вже 14 жовтня її замінить друга фаза, яка триватиме до 19 жовтня включно. А ось 20 жовтня настане повний Місяць.

Сприятливі дні в жовтні 2021 під час Місяця у фазі зростання – 7, 12, 13, 14 числа.

Вони чудово підходять для початку нових справ, проектів, роботи та ухвалення важливих рішень.

7 жовтня астрологи радять відпочити, завершити раніше почате і сплановане. 12 і 13 числа будуть сприятливими для питань, пов’язаних із нерухомістю, але фінансову частину краще відкласти на потім. 14 жовтня чудово підходить для творчої або розумової діяльності.

Несприятливі дні в жовтні 2021 під час Місяця у фазі зростання – 8, 11, 15 числа. Під час них слід проявити обережність і уважність.

8 жовтня – день боротьби та агресивності, можливі сильні конфлікти з близькими, тому від спілкування з ними краще утриматися. 11 жовтня слід бути максимально усвідомленим і постаратися уникнути всіляких негативних впливів. А ось 15 будьте готові до боротьби з спокусами, обманом та ілюзіями.

Раніше ми публікували місячний календар стрижок на жовтень 2021, для того, щоб допомогти вам підібрати сприятливий день для зміни іміджу, а також попередити, коли похід до перукаря може виявитися невдалим.