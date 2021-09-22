Растущая Луна в октябре 2021 придется на период с 7-го по 19-е число.

По астрологическим прогнозам, первая фаза растущей Луны начнется 7 октября и закончится 13-го. Уже 14 октября ее заменит вторая фаза, которая продлится до 19 октября включительно. А вот 20 октября наступит полная Луна.

Благоприятные дни в октябре 2021 во время растущей Луны — 7, 12, 13, 14 числа.

Они отлично подходят для начала новых дел, проектов, работы и принятия важных решений.

7 октября астрологи советуют отдохнуть, завершить ранее начатое и спланированное. 12 и 13 числа будут благоприятными для вопросов, связанных с недвижимостью, но финансовую часть лучше отложить на потом. 14 октября отлично подходит для творческой или умственной деятельности.

Неблагоприятные дни в октябре 2021 во время растущей Луны — 8, 11, 15 числа. Во время них следует проявить осторожность и внимательность.

8 октября — день борьбы и агрессивности, возможны сильные конфликты с близкими, поэтому от общения с ними лучше воздержаться. 11 октября следует быть максимально осознанным и постараться избежать всевозможных негативных влияний. А вот 15 будьте готовы к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями.

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