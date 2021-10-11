Місяць у фазі зростання у листопаді 2021 припаде на період з 6-го по 18-е число.

За астрологічним прогнозом, перша фаза зростаючого Місяця розпочнеться 6 листопада і закінчиться 11-го. Вже 12 листопада її замінить друга фаза, яка триватиме до 18 листопада включно. А ось 19 листопада настане повний Місяць.

Період зростаючого Місяця загалом підходить для запуску нових проектів, інвестування коштів, укладання угод та роботи по дому. Також у ці дні можна заводити нові знайомства, відвідувати перукаря, займатися спортом та позбавлятися шкідливих звичок.

Сприятливі дні у листопаді 2021 під час зростаючого Місяця – 7, 10, 11, 17, 18 числа.

Проте період зростаючого Місяця не підходить для виконання рутинних завдань, чистки обличчя і депіляції.

Несприятливі дні у листопаді 2021 під час зростаючого Місяця – 13, 16 числа. Під час них слід проявити обережність і уважність.

Раніше ми публікували місячний календар на листопад 2021 року. Варто зазначити, що кожна фаза Місяця впливає на загальний стан, поведінку і настрій людини.

Тому саме за допомогою місячного календаря можна дізнатися, коли варто відкласти ті або інші справи, організувати поїздку чи завести нові знайомства.