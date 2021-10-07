Місячний календар на листопад 2021 року передбачає багато сприятливих, продуктивних і нейтральних днів.

Кожна фаза Місяця по-своєму впливає на загальний стан, поведінку і настрій людини. Тому саме за допомогою місячного календаря можна дізнатися, коли варто відкласти ті або інші справи, організувати поїздку чи завести нові знайомства.

Фази Місяця в листопаді 2021-го

1-4 листопада – спадаючий Місяць;

5 листопада – Молодик;

6-18 листопада – зростаючий Місяць;

19 листопада – повний Місяць;

20-30 листопада – спадаючий Місяць.

Місячний астропрогноз на 1 листопада

У цей день постарайтеся обмежити себе у спілкуванні, оскільки згодом можуть виникнути конфлікти. Також не слід надто проявляти активність.

Місячний астропрогноз на 2 листопада

Сприятливий день, коли корисно відсторонитися від суєти і повсякденних проблем. У цю дату можна помітити те, що раніше було поза увагою, тож будьте пильними.

Місячний астропрогноз на 3 листопада

Сприятливий місячний день, в який корисно бути активним і зберігати гарний настрій. Крім того, будь-які покупки підуть на користь.

Місячний астропрогноз на 4 листопада

У цю дату самопочуття може бути не найкращим, крім того, можуть проявитися хронічні захворювання. Необхідно сконцентруватися на позитивних емоціях і думках.

Місячний астропрогноз на 5 листопада

Час почати планувати те, що задумали раніше. Слід утриматися від злості та скупості.

Також варто звернути увагу на свій раціон і їжу, яку споживаєте.

Місячний астропрогноз на 6 листопада

День активних дій, боротьби та напору. Крім того, можуть бути конфлікти з близькими людьми, тому обмежте себе у спілкуванні з ними у цей день. Постарайтеся придушувати всі негативні емоції та направте енергію на фізичну активність.

Місячний астропрогноз на 7 листопада

Несприятливий день, тому перш ніж приймати якесь рішення, варто добре подумати і зважити всі за та проти. Намагайтеся не піддаватися провокаціям, зберігаючи спокій і здоровий глузд.

Місячний астропрогноз на 8 листопада

Чудовий день для активних контактів і торгових операцій, однак, приймаючи рішення, добряче їх обдумайте.

Місячний астропрогноз на 9 листопада

У цей день особливу увагу приділіть їжі, яку вживаєте. Крім того, можете сміливо братися за роботу, яку залишали на потім.

Місячний астропрогноз на 10 листопада

Один із найбільш сприятливих днів, коли легко налагоджуються будь-які контакти та романтичне спілкування з протилежною статтю.

Місячний астропрогноз на 11 листопада

У цей місячний день будьте обережнішими зі словами і добре думайте перед тим, як щось сказати. Не варто брехати, пліткувати та засуджувати інших. Не піддавайтеся на провокації і не витрачайте свій час на порожні розмови.

Місячний астропрогноз на 12 листопада

Сприятливий день для поїздок, подорожей, а також самоаналізу. На користь піде розвантажувальний день і голодування.

Місячний астропрогноз на 13 листопада

Небезпечний день, коли варто бути обережнішим з ілюзіями, бути готовим до боротьби з обманом і спокусами. Зберігайте спокій та не піддавайтеся своїм страхам.

Місячний астропрогноз на 14 листопада

Ця дата є сприятливою для реалізації планів і руху вперед. Також добре пройде комунікація з близькими, яка допоможе відчути себе впевненіше.

Місячний астропрогноз на 15 листопада

Позитивний день сильної енергії, яку варто звернути на завершення раніше розпочатих справ. У цей день варто бути активним і не сидіти на місці.

Місячний астропрогноз на 16 серпня

Сприятливий день для романтичних стосунків. У цю дату добре подарувати презент близькій людині та проявити милосердя до того, кому це необхідно.

Місячний астропрогноз на 17 листопада

Проаналізуйте свої помилки та розберіться у тому, що ви зробили не так. Крім того, спробуйте витягти із цього урок, тоді ваш авторитет серед оточення підніметься.

Місячний астропрогноз на 18 листопада

Не розпиляйтеся на дрібниці, а направте свою енергію на щось понадважливе. Будьте рішучими, щоб все задумане вийшло якнайкраще.

Місячний астропрогноз на 19 листопада

У цей день можна зіпсувати спілкування з близьким оточенням. Не варто піддаватися спокусам.

Місячний астропрогноз на 20 серпня

У 16-й місячний день все перебуває у рівновазі. Якщо відчуєте надлишок сили, то направте його на творчість або фізичну активність.

Місячний астропрогноз на 21 листопада

Чудовий день для укладення шлюбу і сублімації статевої енергії. Намагайтеся не проводити цей день на самоті.

Місячний астропрогноз 22 листопада

День самоаналізу – подивіться на себе збоку та відмовтеся від ілюзій. Не варто піддаватися чужій волі.

Місячний астропрогноз на 23 листопада

Найкраще провести цей день вдома і присвятити моральному очищенню. Несприятливий день для укладення шлюбу і будь-яких інших партнерських угод.

Місячний астропрогноз на 24 листопада

Ідеальний день для різних практик, спрямованих на очищення і тренування сили духу. Бажано побути на самоті, оскільки можливі конфлікти.

Місячний астропрогноз на 25 листопада

У цей день добре пройдуть різноманітні поїздки, подорожі чи відрядження. Також корисно направити свою енергію на фізичну активність.

Місячний астропрогноз на 26 листопада

Прекрасний день для того, щоб розкрити свої таланти та здібності. Використовуйте інтелект, розпізнавайте знаки і знамення.

Місячний астропрогноз на 27 листопада

Несприятливий день для будь-яких починань. Можливі ревнощі та заздрість із боку партнерів.

Місячний астропрогноз на 28 листопада

24-й місячний день – нейтральний. Постарайтеся не конфліктувати і будувати стосунки з іншими людьми без грубощів.

Місячний астропрогноз на 29 листопада

День вдалий для торгівлі, судових справ, переїзду чи відрядження. Присвятіть себе неспішним справам, сконцентруйтеся на духовних проблемах. Добре буде виспатися та відпочити.

Місячний астропрогноз на 30 листопада

Критично складний та несприятливий день. Утримайтеся від будь-якої активності та збережіть життєві сили.