У листопаді 2021 року українці відзначатимуть багато професійних та міжнародних свят. Проте державних дат, як і додаткових вихідних, в останньому місяці осені не передбачається.
Традиційно професійні свята відзначатимуть працівники соціальної і сільськогосподарської сфери, залізничники та бухгалтери.
Також чудовим приводом для святкового настрою стане День студента або День домашніх тварин. Загалом у листопаді українців чекає 22 робочих дні та 8 вихідних.
Свята в листопаді 2021 – список
- 1 листопада – День вегана, Католицький День Всіх Святих, День заснування Європейського союзу;
- 2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів;
- 3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ та артилерії;
- 4 листопада – День залізничника; Міжнародний день добра;
- 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів;
- 7 листопада – День працівника соціальної сфери;
- 8 листопада – Всесвітній день містобудування;
- 9 листопада – День української писемності і мови, Всеукраїнський день працівників культури тa майстрів народного мистецтва, День книги рекордів Гіннеса;
- 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера, Всесвітній день науки;
- 11 листопада – Всесвітній день якості, Всесвітній день шопінгу;
- 12 листопада – Всесвітній День боротьби з пневмонією, День фахівця з безпеки;
- 13 листопада – Міжнародний день незрячих людей;
- 14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом, Міжнародний день логопеда;
- 15 листопада – День працівників сільського господарства, Всесвітній день пам’яті жертв ДТП;
- 16 листопада – Міжнародний день толерантності; День працівників радіо, телебачення і зв’язку;
- 17 листопада – Міжнародний день студентів; Всесвітній день боротьби з хронічною обструктивною хворобою легенів;
- 18 листопада – День сержанта ЗСУ;
- 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби; День скловиробника;
- 20 листопада – Всесвітній день дитини; День індустріалізації Африки;
- 21 листопада – Всесвітній день телебачення; День Гідності та Свободи;
- 22 листопада – День гуманного суспільства;
- 24 листопада – День друзів, Міжнародний день еволюції;
- 25 листопада – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства щодо жінок, День подяки;
- 26 листопада – Всесвітній день інформації;
- 27 листопада – День пам’яті жертв голодомору; День заснування Національної Академії Наук України.
- 28 листопада – початок Різдвяного посту, Ханука;
- 29 листопада – Міжнародний день солідарності з палестинським народом;
- 30 листопада — День домашніх тварин.
Щодо православних свят, то у листопаді 2021 є кілька важливих дат. Зокрема, віряни відзначатимуть День Казанської ікони Божої Матері і Собор архістратига Михаїла. Календар церковних свят на листопад 2021 – дивіться на Фактах ICTV.