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День студентів і друзів: календар свят на листопад 2021

8 Жовтня 2021, 12:00 Валентина Чорна
календарь ноябрь

У листопаді 2021 року українці відзначатимуть багато професійних та міжнародних свят. Проте державних дат, як і додаткових вихідних, в останньому місяці осені не передбачається.

Традиційно професійні свята відзначатимуть працівники соціальної і сільськогосподарської сфери, залізничники та бухгалтери.

Також чудовим приводом для святкового настрою стане День студента або День домашніх тварин. Загалом у листопаді українців чекає 22 робочих дні та 8 вихідних.

Свята в листопаді 2021 – список

  • 1 листопада – День вегана, Католицький День Всіх Святих, День заснування Європейського союзу;
  • 2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів;
  • 3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ та артилерії;
  • 4 листопада – День залізничника; Міжнародний день добра;
  • 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів;
  • 7  листопада – День працівника соціальної сфери;
  • 8 листопада – Всесвітній день містобудування;
  • 9 листопада – День української писемності і мови, Всеукраїнський день працівників культури тa майстрів народного мистецтва, День книги рекордів Гіннеса;
  • 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера, Всесвітній день науки;
  • 11 листопада – Всесвітній день якості, Всесвітній день шопінгу;
  • 12 листопада – Всесвітній День боротьби з пневмонією, День фахівця з безпеки;
  • 13 листопада – Міжнародний день незрячих людей;
  • 14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом, Міжнародний день логопеда;
  • 15 листопада – День працівників сільського господарства, Всесвітній день пам’яті жертв ДТП;
  • 16 листопада – Міжнародний день толерантності; День працівників радіо, телебачення і зв’язку;
  • 17 листопада – Міжнародний день студентів; Всесвітній день боротьби з хронічною обструктивною хворобою легенів;
  • 18 листопада – День сержанта ЗСУ;
  • 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби; День скловиробника;
  • 20 листопада – Всесвітній день дитини; День індустріалізації Африки;
  • 21 листопада – Всесвітній день телебачення; День Гідності та Свободи;
  • 22 листопада – День гуманного суспільства;
  • 24 листопада – День друзів, Міжнародний день еволюції;
  • 25 листопада – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства щодо жінок, День подяки;
  • 26 листопада – Всесвітній день інформації;
  • 27 листопада – День пам’яті жертв голодомору; День заснування Національної Академії Наук України.
  • 28 листопада – початок Різдвяного посту, Ханука;
  • 29 листопада – Міжнародний день солідарності з палестинським народом;
  • 30 листопада — День домашніх тварин.

Щодо православних свят, то у листопаді 2021 є кілька важливих дат. Зокрема, віряни відзначатимуть День Казанської ікони Божої Матері і Собор архістратига Михаїла. Календар церковних свят на листопад 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

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