У листопаді 2021 року українці відзначатимуть багато професійних та міжнародних свят. Проте державних дат, як і додаткових вихідних, в останньому місяці осені не передбачається.

Традиційно професійні свята відзначатимуть працівники соціальної і сільськогосподарської сфери, залізничники та бухгалтери.

Також чудовим приводом для святкового настрою стане День студента або День домашніх тварин. Загалом у листопаді українців чекає 22 робочих дні та 8 вихідних.

Свята в листопаді 2021 – список

1 листопада – День вегана, Католицький День Всіх Святих, День заснування Європейського союзу;

2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів;

3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ та артилерії;

4 листопада – День залізничника; Міжнародний день добра;

6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів;

7 листопада – День працівника соціальної сфери;

8 листопада – Всесвітній день містобудування;

9 листопада – День української писемності і мови, Всеукраїнський день працівників культури тa майстрів народного мистецтва, День книги рекордів Гіннеса;

10 листопада – Міжнародний день бухгалтера, Всесвітній день науки;

11 листопада – Всесвітній день якості, Всесвітній день шопінгу;

12 листопада – Всесвітній День боротьби з пневмонією, День фахівця з безпеки;

13 листопада – Міжнародний день незрячих людей;

14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом, Міжнародний день логопеда;

15 листопада – День працівників сільського господарства, Всесвітній день пам’яті жертв ДТП;

16 листопада – Міжнародний день толерантності; День працівників радіо, телебачення і зв’язку;

17 листопада – Міжнародний день студентів; Всесвітній день боротьби з хронічною обструктивною хворобою легенів;

18 листопада – День сержанта ЗСУ;

19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби; День скловиробника;

20 листопада – Всесвітній день дитини; День індустріалізації Африки;

21 листопада – Всесвітній день телебачення; День Гідності та Свободи;

22 листопада – День гуманного суспільства;

24 листопада – День друзів, Міжнародний день еволюції;

25 листопада – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства щодо жінок, День подяки;

26 листопада – Всесвітній день інформації;

27 листопада – День пам’яті жертв голодомору; День заснування Національної Академії Наук України.

28 листопада – початок Різдвяного посту, Ханука;

29 листопада – Міжнародний день солідарності з палестинським народом;

30 листопада — День домашніх тварин.

Щодо православних свят, то у листопаді 2021 є кілька важливих дат. Зокрема, віряни відзначатимуть День Казанської ікони Божої Матері і Собор архістратига Михаїла. Календар церковних свят на листопад 2021 – дивіться на Фактах ICTV.