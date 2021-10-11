Растущая луна в ноябре 2021 придется на период с 6-го по 18-е число.

По астрологическим прогнозам, первая фаза растущей Луны начнется 6 ноября и закончится 11-го. Уже 12 ноября ее заменит вторая фаза, которая продлится до 18 ноября включительно. А вот 19 ноября наступит полнолуние.

Период растущей Луны в целом подходит для запуска новых проектов, инвестирования средств, совершения сделок и работы по дому. Также в эти дни можно заводить новые знакомства, посещать парикмахера, заниматься спортом и избавляться от вредных привычек.

Благоприятные дни в ноябре 2021 во время растущей Луны — 7, 10, 11, 17, 18 числа.

Однако период растущей Луны не подходит для выполнения рутинных задач, чистки лица и депиляции.

Неблагоприятные дни в ноябре 2021 во время растущей Луны — 13, 16 числа. Во время них следует проявить осторожность и внимательность.

Ранее мы публиковали лунный календарь на ноябрь 2021 года. Стоит отметить, что каждая фаза Луны влияет на общее состояние, поведение и настроение человека.

Поэтому именно с помощью лунного календаря можно узнать, когда стоит отложить те или иные дела, организовать поездку или завести новые знакомства.