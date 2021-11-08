Зростаючий місяць у грудні 2021 припаде на період з 5-го по 18-е число.

Астрологи прогнозують, що перша фаза зростаючого Місяця почнеться 5 грудня і закінчиться 11-го. Вже 12 грудня її замінить друга фаза, яка триватиме до 18 грудня включно. А 19 грудня кожен охочий зможе побачити повний місяць.

У період зростаючого Місяця більше сприятливих днів, ніж несприятливих. За прогнозами астрологів, 5 грудня чудово підійде для розв’язання правових питань – гарний шанс створити свою організацію чи підприємство.

8 грудня допоможе розкрити творчий потенціал — саме час дізнатися про щось нове і спробувати себе в новій справі. Також день чудово підійде для політичної діяльності та купівлі нерухомості.

14 та 15 грудня дозволять примножити свій прибуток шляхом вкладення коштів у цінні папери. Також можна і відпочити — організм вимагатиме розслаблення в комфортній атмосфері.

Інші сприятливі дні у грудні 2021 року під час зростаючого Місяця також позитивно вплинуть на самопочуття та фінансовий стан — 9, 10, 11, 17, 18 числа.

13 число вважається несприятливим днем ​​у грудні — краще відкласти справи, які потребують чіткості та продуманості.

Раніше ми вже публікували місячний календар на грудень 2021 року. З його допомогою можна грамотно побудувати свої плани з мінімальними втратами часу та зусиль. Наприклад, у перших числах останнього місяця 2021 року можна сміливо розпочинати важливі справи, а ось 15-го числа краще відмовитися від створення проектів.