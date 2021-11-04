Місячний календар на грудень 2021 передбачає багато сприятливих та продуктивних днів.

Фази Місяця безпосередньо впливають на загальний стан, самопочуття та настрій людини. Тому місячний календар допоможе вам грамотно побудувати свої плани з мінімальними втратами часу і зусиль.

Також завдяки астропрогнозу ви зрозумієте, коли краще заводити нові знайомства, з’ясовувати стосунки, організовувати поїздку.

Фази Місяця у грудні 2021

1-3 грудня – старий Місяць

4 грудня – Молодик

5-18 грудня – зростаючий Місяць

19 грудня – повний Місяць

20-31 грудня – старий Місяць.

Місячний астропрогноз на 1 грудня

Сприятливий час для будь-якої діяльності. Можна сміливо запускати нові проекти, виконувати складні справи, обговорювати з керівництвом дрібні питання, змінювати рід діяльності.

Місячний астропрогноз на 2 грудня

Вдала пора для будь-яких починань. Можна також вирішувати поточні питання, завершувати “старі” справи. Небажано контактувати з керівництвом без необхідності. День підходить для зміни роду діяльності.

Місячний астропрогноз на 3 грудня

Не варто займатися активною діяльністю, розпочинати нові справи. Рекомендується приділити час рутинним нескладним завданням. Бажано не планувати серйозної розмови з керівництвом, не міняти місце роботи. Це сприятливий час для нескладних справ по дому.

Місячний астропрогноз на 4 грудня

День ідеально підходить для планування та накопичення енергії для нових починань. Це сприятливий період для рутинних справ та вирішення поточних завдань. Працювати сьогодні бажано самостійно. Не рекомендується проводити будь-які операції із грошима.

Місячний астропрогноз на 5 грудня

День має особливу енергію дії. Він підходить для будь-яких починань. До його першої половини бажано обмірковувати плани на майбутнє. Починати діяти слід у другій половині дня. Переговори та зустрічі, нові ділові контакти у цей період будуть успішними.

Місячний астропрогноз на 6 грудня

Несприятливий період для будь-яких починань. Обмірковувати та будувати нові плани, вирішувати важливі питання не варто. Робочими справами рекомендується займатися у звичайному режимі – у цей день протипоказана будь-яка пасивність та лінощі.

Місячний астропрогноз на 7 грудня

У цей день можливе загострення конфліктів навіть між близькими людьми.

Щоб не загострювати атмосферу і не псувати настрій ні собі, ні оточенню, бажано докласти максимум старань для придушення негативних емоцій, перенаправивши свою енергійність на фізичні вправи.

Місячний астропрогноз на 8 грудня

Пасивний день. Його краще провести наодинці із собою та своїми думками, обмірковуючи нагальні питання. День ідеально підходить для домашніх справ, торгівлі, вирішення фінансових питань. Не варто приймати у цей період поспішних рішень.

Місячний астропрогноз на 9 грудня

Небажано розпочинати нові справи. Варто закінчити всі старі проекти та планувати майбутні. Потрібно бути готовим до того, що день вимагатиме рішучих дій для захисту своєї точки зору. Це несприятливий час на вирішення робочих питань.

Місячний астропрогноз на 10 грудня

Вдалий день для будь-якої діяльності. Це сприятливий період для нових починань та проектів. Гарний час для вирішення складних робочих питань. День ідеально підходить для зміни місця роботи, розмови із керівництвом.

Місячний астропрогноз на 11 грудня

Сприятливий час активної діяльності. День краще присвятити завершенню поточних проектів. Планувати слід лише дрібні нові справи. Варто скористатися удачею у спілкуванні та порозумітися з керівництвом, почати пошуки нових ділових партнерів або піти на побачення.

Місячний астропрогноз на 12 грудня

Гарний час для продовження розпочатих справ та виконання нових. Бажано не працювати в цей період поодинці – енергії для ефективної діяльності може не вистачити. Краще всі справи вирішувати колективно або хоча б питати поради в оточуючих.

Місячний астропрогноз на 13 грудня

Негативний час для нових починань. Варто зайнятися дрібними справами та не розвивати активну діяльність. Вирішувати трудові питання краще самостійно.

Місячний астропрогноз на 14 грудня

Період позитивної енергії. У цей час добре розпочинати нові та продовжувати поточні проекти, здійснювати масштабні грошові операції. Завдяки особливій удачі у спілкуванні у цей період можна шукати нових партнерів, спілкуватися з керівництвом, родичами, зміцнювати стосунки з другою половинкою.

Місячний астропрогноз на 15 грудня

Несприятливий період для нових проектів та вирішення важливих питань. Він підходить для закінчення вже розпочатих справ.

Місячний астропрогноз на 16 грудня

Час пасивної енергії. Цього дня небажано розпочинати нові справи та продовжувати старі. Рекомендується провести його у роздумах та відновленні душевної рівноваги.

Місячний астропрогноз на 17 грудня

День самоаналізу. Якщо вдасться розібрати свої помилки і винести з них урок, то з’явиться реальна можливість підняти авторитет і зміцнити своє становище в очах оточуючих людей. Дуже ймовірним є сплеск творчої енергії та активності.

Місячний астропрогноз на 18 грудня

Найбільш сприятливий день для різноманітних важливих починань. Можете сміливо просувати свої пропозиції, вони обов’язково знайдуть відгук та будуть прийняті.

Місячний астропрогноз на 19 грудня

День спокус. У цей період треба бути вкрай обережним, адже енергію дня важко спрямувати у потрібне русло. Успіх приносять дрібні рутинні справи або досягнення давно запланованої мети.

Місячний астропрогноз на 20 грудня

Досить гармонійний день. Відчуєте надлишок сил, які найкраще спрямувати у творче русло або на фізичне навантаження, інакше енергія може знайти вихід у необдуманих, можливо, агресивних вчинках та діях.

Місячний астропрогноз на 21 грудня

У цей день вдаються невеликі поточні завдання, планування майбутніх проектів та ділові переговори. Несприятливий час для домашніх справ.

Місячний астропрогноз на 22 грудня

Досить несприятливий день, пов’язаний із виникненням несподіваних проблем, для вирішення яких потрібно виявити максимальну розсудливість та стриманість.

Місячний астропрогноз на 23 грудня

Критичний день. В ідеалі залишатися вдома і не відвідувати людних місць. Найкраще присвятити час моральному очищенню.

Місячний астропрогноз на 24 грудня

Ідеальний день для різних практик, спрямованих на очищення та тренування сили духу, прозріння. Бажано усамітнення, оскільки перебування у колективі загрожує конфліктними ситуаціями.

Місячний астропрогноз на 25 грудня

День творчої та фізичної активності. Корисна колективна робота, різноманітні поїздки чи подорожі. Корисні водні процедури, повітряні ванни та будь-які фізичні вправи.

Місячний астропрогноз на 26 грудня

День вдалий для осмислення життєвого досвіду та створення на цій основі раціональних планів на майбутнє. Спілкування з партнерами пройде у позитивному руслі.

Місячний астропрогноз на 27 грудня

Ідеальний час для завершення розпочатих справ. Хірургічні операції мають найсприятливіший результат. Будь-які рани загоюються максимально швидко і без ускладнень.

Місячний астропрогноз на 28 грудня

У цей період прокидається прихована сила для перетворення життя. Енергетику дня добре використовувати як для роботи, так і для кохання чи спілкування.

Місячний астропрогноз на 29 грудня

День вдалий для торгівлі, судових справ, переїзду чи відрядження. Присвятіть себе неквапливим справам. Дуже корисна концентрація на духовних проблемах, непогано виспатися та відпочити. Можливе загострення хронічних захворювань.

Місячний астропрогноз на 30 грудня

Складний критичний день. Намагайтеся утриматися від будь-якої активної діяльності. Краще зберегти життєві сили, ніж витратити їх на порожню балаканину.

Місячний астропрогноз на 31 грудня

Сприятливий час для будь-якої діяльності. Можна сміливо запускати нові проекти, виконувати складні справи, обговорювати дрібні питання, змінювати рід діяльності.