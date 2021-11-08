Растущая луна в декабре 2021 придется на период с 5-го по 18-е число.

Астрологи прогнозируют, что первая фаза растущей Луны начнется 5 декабря и закончится 11-го. Уже 12 декабря ее заменит вторая фаза, которая продлится до 18 декабря включительно. А 19 декабря каждый желающий сможет увидеть полнолуние.

В период растущей Луны больше благоприятных дней, чем неблагоприятных. По прогнозам астрологов, 5 декабря отлично подойдет для решения правовых вопросов — отличный шанс создать свою организацию или предприятие.

8 декабря поможет раскрыть творческий потенциал — самое время узнать что-то новое и попробовать себя в новом деле. Также день отлично подойдет для политической деятельности и покупки недвижимости.

14 и 15 декабря позволят преумножить свою прибыль за счет вложения средств в ценные бумаги. Также можно и отдохнуть — организм потребует расслабления в комфортной обстановке.

Остальные благоприятные дни в декабре 2021 во время растущей Луны также позитивно повлияют на самочувствие и финансовое состояние — 9, 10, 11, 17, 18 числа.

13 число считается неблагоприятным днем в декабре — лучше отложить дела, которые требуют четкости и продуманности.

Ранее мы уже публиковали лунный календарь на декабрь 2021 года. С его помощью можно грамотно построить свои планы с минимальными потерями времени и усилий. К примеру, в первый числах последнего месяца 2021 года можно смело начинать важные дела, а вот 15-го числа лучше отказаться от создания проектов.