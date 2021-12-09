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Астрологія

Зростаючий Місяць у січні 2022: дата та рекомендації

9 Грудня 2021, 11:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Місяць

Місяць у фазі зростання в січні 2022 року припаде на початок місяця, а саме на період із 3-го по 17-е число.

За астрологічними прогнозами, перша фаза зростаючого Місяця в січні 2022 триватиме з 3-го по 8-е число. 9 січня настане перша чверть. Друга фаза Місяця у фазі зростання буде в період із 10-го по 17-е число. 18 січня настане повний місяць.

Зростаючий Місяць відчувають на собі зазвичай емоційні і дуже чутливі люди. Енергія цієї фази життєрадісна та активна. Чудовий час для побудови планів на майбутнє, реалізацію задуманого, розширення сфер та завоювання нових позицій у чомусь – роботі, бізнесі, навчанні.

У період Місяця в фазі зростання краще не брати і не давати гроші в борг, а також відмовитися від купівлі техніки, оскільки та може швидко вийти з ладу.

Сприятливі дні під час зростаючого Місяця в січні 2022 – 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 16 числа.

Несприятливі дні під час Місяця в фазі зростання – 2, 9 числа.

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Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022, оскільки фази небесного світила впливають на загальний стан людини, її здоров’я, результати, поведінку та настрій.

Для того, щоб краще знати, як мине той чи інший день, необхідно заглянути в місячний календар – дивіться на Фактах ICTV.

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