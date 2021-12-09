Растущая Луна в январе 2022 года придется на начало месяца, а именно на период с 3-го по 17-е число.

По астрологическим прогнозам, первая фаза растущей Луны в январе 2022 продлится с 3-го по 8-е число. 9 января наступит первая чверть. Вторая фаза растущей Луны будет в период с 10-го по 17-е число. 18 января наступит полнолуние.

Растущую Луну ощущают на себе обычно эмоциональные и очень чувствительные люди. Энергия этой фазы жизнерадостная и активная. Прекрасное время для построения планов на будущее, реализацию задуманного, расширения сфер и завоевания новых позиций в чем-либо — работе, бизнесе, учебе.

В период растущей Луны лучше не брать и не давать деньги в долг, а также отказаться от покупки техники, поскольку та может быстро выйти из строя.

Благоприятные дни во время растущей Луны в январе 2022 — 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 16 числа.

Неблагоприятные дни во время растущей Луны — 2, 9 числа.

Ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2022, поскольку фазы небесного светила влияют на общее состояние человека, его здоровье, результаты, поведение и настроение.

Для того, чтобы лучше знать, как пройдет тот или иной день, необходимо заглянуть в лунный календарь — смотрите на Фактах ICTV.