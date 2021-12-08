Місяць має великий вплив на всі сфери людського життя, зокрема на здоров’я і ріст волосся.

Саме тому перед походом до перукаря та оновленням іміджу важливо подивитися у місячний календар стрижок. Він допоможе обрати день, коли процедури не зашкодять волоссю, а навпаки сприятимуть його росту.

Для цього Факти ICTV підготували детальний місячний календар стрижок на січень 2022 року.

Астропрогноз на 1 січня

Невдалий день для походу до перукаря. Після зміни довжини волосся стане неслухняним. Також у цей день небажано змінювати колір волосся.

Астропрогноз на 2 січня

Загальний вплив Місяця на стан волосся у цей період вкрай позитивний. Стрижка надасть сил та здоров’я волоссю, воно стане густішим і міцнішим.

Астропрогноз на 3 січня

Вдалий період для стрижки волосся. Можна повністю оновити зачіску або просто підстригти кінчики. Цього дня радикальні зміни у зачісці будуть вдалими.

Астропрогноз на 4 січня

Сприятливий час для оновлення стрижки. Бажано зупинитися на незвичайному варіанті, тому що Місяць у знаку зодіаку Водолій не схвалює ординарності.

Це сприятливий період для фарбування. Рекомендується обирати насичені кольори – вони підкреслять яскравість настрою.

Астропрогноз на 5 січня

Стрижка – не найкраще рішення у цей день. Задумані цілі та справи можуть зірватися. Фарбування волосся у природний відтінок дозволить зберегти стабільність у роботі та фінансах.

Астропрогноз на 6 січня

Сприятливий день для стрижки. Підстригання кінчиків або кардинальна зміна довжини волосся покращить емоційний стан і позитивно позначиться на матеріальному становищі.

Астропрогноз на 7 січня

Через стрижку і миття голови може з’явитися лупа, тому, якщо є така можливість, варто утриматися від цих дій. Завивка або фарбування можуть негативно вплинути на волосся і навіть пошкодити його.

Астропрогноз на 8 січня

Стрижку варто відкласти, вона може негативно позначитися на стані волосся та його зовнішньому вигляді. Воно може почати випадати, кінчики стануть посіченими. Вдало пройде фарбування, загальнозміцнювальні процедури для волосся, тонування.

Астропрогноз на 9 січня

Стрижка – не найкраще рішення у цей день. Задумані цілі та справи можуть зірватися. Фарбування волосся у природний відтінок дозволить зберегти стабільність у роботі та фінансах.

Астропрогноз на 10 січня

Гарний день для стрижки. Обрізання кінчиків волосся чи нова зачіска подовжать життя. Від фарбування волосся краще утриматися. Це може призвести до конфліктних ситуацій із близькими людьми.

Астропрогноз на 11 січня

Вдалий час для зміни стрижки або підстригання кінчиків. Це оздоровить волосся, подарує впевненість у собі та покращить стосунки з близькими людьми.

Фарбування волосся піде на користь. Вдалим буде будь-який вибраний колір. Можна поекспериментувати та освітлити волосся.

Астропрогноз на 12 січня

Вдалий час для зміни стрижки або підстригання кінчиків. Це оздоровить волосся, подарує впевненість у собі та покращить стосунки з близькими людьми.

Фарбування волосся піде на користь. Вдалим буде будь-який вибраний колір. Можна поекспериментувати та освітлити волосся.

Астропрогноз на 13 січня

Вдалий час для зміни стрижки або підстригання кінчиків. Це оздоровить волосся, подарує впевненість у собі та покращить стосунки з близькими людьми.

Фарбування волосся піде на користь. Вдалим буде будь-який вибраний колір. Можна поекспериментувати та освітлити волосся.

Астропрогноз на 14 січня

Нейтральний час для відвідування перукарні. Підстригання волосся може призвести до того, що кінчики почнуть закручуватися. У цей період дозволяється фарбувати та тонувати волосся.

Астропрогноз на 15 січня

Сприятливий період для відвідування перукарні. Цього дня корисно підрізати кінчики або робити нову стрижку. Це подарує відчуття привабливості, оздоровить волосся та покращить стосунки з близькими людьми.

Астропрогноз на 16 січня

Неоднозначний день для відвідування перукарні. Стрижка може як притягнути гроші та удачу у справах, так і знизити настрій та загальний тонус. Краще дочекатися більш стабільного періоду.

Астропрогноз на 17 січня

Не найкращий час для візиту до перукаря. Стрижка може призвести до травмування, невдач або головного болю. Краще відкласти оновлення образу до сприятливішого періоду.

Астропрогноз на 18 січня

Вдалий час для візиту до перукарні. Підстригання кінчиків або нова стрижка принесуть позитивну енергію. Це сприятливий період для фарбування волосся. Вдалим буде будь-який вибраний колір.

Астропрогноз на 19 січня

Сприятливий день для стрижки. Не варто змінювати довжину волосся лише в тому випадку, якщо намічаються великі життєві зміни.

Дозволяється фарбувати волосся у будь-який колір. Краще зупинити свій вибір на хні та рудому кольорі. Це не лише зміцнить волосся, а й подарує дню яскравість.

Астропрогноз на 20 січня

Вдалий час для візиту до перукарні. Підстригання кінчиків або нова стрижка принесуть позитивну енергію. Це сприятливий період для фарбування волосся. Вдалим буде будь-який вибраний колір.

Астропрогноз на 21 січня

Відмінний час для візиту до перукарні. Підстригання кінчиків або нова стрижка оздоровить волосся і додасть впевненості в собі.

Це вдалий період для фарбування, тонування, фарбування сивини. Можна поекспериментувати та вибрати новий колір волосся.

Астропрогноз на 22 січня

Відмінний час для візиту до перукарні. Підстригання кінчиків або нова стрижка оздоровить волосся і додасть впевненості в собі.

Це вдалий період для фарбування, тонування, фарбування сивини. Можна поекспериментувати та вибрати новий колір волосся.

Астропрогноз на 23 січня

Вдала пора для походу до перукарні. Нова стрижка подарує здоров’я тілу та позитивний настрій душі. При фарбуванні волосся не рекомендується кардинально змінювати його колір.

Астропрогноз на 24 січня

Неоднозначний час для походу до перукаря. Стрижка покращить здоров’я, водночас є ризик появи зайвої ваги. Фарбування волосся у натуральний колір покращить фінансове становище.

Астропрогноз на 25 січня

Неоднозначний час для походу до перукаря. Стрижка покращить здоров’я, водночас є ризик появи зайвої ваги. Фарбування волосся у натуральний колір покращить фінансове становище.

Астропрогноз на 26 січня

Неоднозначний час для походу до перукаря. Стрижка покращить здоров’я, водночас є ризик появи зайвої ваги. Фарбування волосся у натуральний колір покращить фінансове становище.

Астропрогноз на 27 січня

Не найкращий день для візиту до перукаря. Стрижка може погіршити стан волосся та здоров’я загалом. Вважається, що разом із волоссям у цей день відрізається частина життєвої енергії.

Це несприятливий період зміни кольору волосся. Фарбування може призвести до сварок із близькими людьми.

Астропрогноз на 28 січня

Несприятливий час для візиту до перукаря. У цей період не рекомендується зістригати кінчики волосся або робити нову стрижку. Це може погіршити загальне самопочуття або викликати депресію.

Астропрогноз на 29 січня

Ідеальний час для візиту до перукаря. Стрижка сприятливо позначиться на самопочутті та покращить стосунки з близькими.

Це гарний період для фарбування волосся. Можна оновити звичайний колір або вибрати новий яскравий відтінок. Фарбування посилить впевненість у собі та подарує позитивні відчуття.

Астропрогноз на 30 січня

Оптимальний час для відвідування перукарні. Стрижка зробить волосся густішим, поліпшить його зовнішній вигляд і зупинить випадання.

У цей період можна фарбувати волосся у будь-який колір. Добре пройде тонування та фарбування сивини.

Астропрогноз на 31 січня

Сприятливий період для стрижки. Вона принесе користь, подарує радість та благополуччя. Змінювати колір волосся не варто. Фарбування може погіршити стосунки з близькими людьми.