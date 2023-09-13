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Зради не бачу: мольфар сказав, що насправді Шойгу хоче від Путіна

13 Вересня 2023, 15:37
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
чи зрадить шойгу путіна

Мольфар і таролог Макс Гордєєв сказав, чи буде між президентом Росії і міністром оборони РФ конфлікт. Він побачив, чи зрадить Сергій Шойгу Володимира Путіна.

Каже, для міністра країни-агресора, якщо він зважиться на такий крок, це буде дуже великий ризик. Однак такої мети в нього й немає.

– Він намагався це зробити, але справа не в зраді, а в тому, що він хоче до себе уваги. Він не мав на меті комусь зраджувати, скоріше щось довести про себе, привернути до себе і тих умов життя, які він хоче, увагу. Але ні, зрад не бачу, – без сумнівів сказав мольфар.

До слова, Гордєєв також розповів, чи буде знищено Кремль. За його словами, найближчим часом нічого такого не станеться, проте спроби знищити головну будівлю РФ будуть.

Зараз дивляться

Крім того, припускає, що вони самі себе можуть підірвати для провокації.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Володимир Путін Сергій Шойгу
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