Мольфар і таролог Макс Гордєєв сказав, чи буде між президентом Росії і міністром оборони РФ конфлікт. Він побачив, чи зрадить Сергій Шойгу Володимира Путіна.

Каже, для міністра країни-агресора, якщо він зважиться на такий крок, це буде дуже великий ризик. Однак такої мети в нього й немає.

– Він намагався це зробити, але справа не в зраді, а в тому, що він хоче до себе уваги. Він не мав на меті комусь зраджувати, скоріше щось довести про себе, привернути до себе і тих умов життя, які він хоче, увагу. Але ні, зрад не бачу, – без сумнівів сказав мольфар.

До слова, Гордєєв також розповів, чи буде знищено Кремль. За його словами, найближчим часом нічого такого не станеться, проте спроби знищити головну будівлю РФ будуть.

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Крім того, припускає, що вони самі себе можуть підірвати для провокації.