Мольфар Макс Гордєєв розповів про долю головної будівлі РФ. В ефірі програми Ранок у Великому Місті Макс розкрив, чи буде знищено Кремль.

– Ні, Кремль стоятиме. Принаймні найближчим часом. Але я бачу, що будуть спроби знищити будівлю, – заявив мольфар.

Гордєєв додав, що будівлю на Красній площі можуть знищити ззовні, та навіть назвав причину.

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– Вони й самі можуть підірвати Кремль для провокації. Бачу карту Імператриця, і вона стоїть із короною. Це знак, що місцеві царьки й далі будуть у своєму палаці. Лицар Мечів вказує на агресію, але мені здається, що це ні на що не вплине. Та ідея дуже хороша, – вважає Макс.

Раніше мольфар побачив, чи варто боятися Путіну російської еліти. Адже Кремль тримається не на одному диктаторі. Утім, у найближчого кола лідера РФ немає ні влади, ні сил щось із ним зробити. Поведінку кривавого диктатора порівняли з Гітлером і Леніним.