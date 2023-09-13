Мольфар и таролог Макс Гордеев сказал, будет ли между президентом России и министром обороны РФ конфликт. Он увидел, предаст ли Сергей Шойгу Владимира Путина.

Говорит, для министра страны-агрессора, если он решится на такой шаг, это будет очень большой риск. Однако такой цели у него и нет.

— Он пытался это сделать, но дело не в измене, а в том, что он хочет к себе внимания. У него не было цели кого-то предавать, скорее что-то доказать о себе, обратить на себя и те условия жизни, которые он хочет, внимание. Но нет, измен не вижу, — без сомнений сказал мольфар.

К слову, Гордеев также рассказал, будет ли уничтожен Кремль. По его словам, в ближайшее время ничего такого не произойдет, однако попытки уничтожить главное здание РФ будут.

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Кроме того, предполагает, что они сами себя могут подорвать для провокации.