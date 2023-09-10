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Путіну все одно: мольфар знайшов “налякану” Кабаєву за кордоном

10 Вересня 2023, 16:07
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
чи правда, що аліна кабаєва покинула рф із міркувань безпеки

Коханка Володимира Путіна Аліна Кабаєва залишила Росію і ховається за кордоном, переконаний мольфар Макс Гордєєв.

За його словами, спортсменка зробила це заради безпеки, бо наразі дуже боїться за своє життя.

– Є люди, які через неї можуть маніпулювати Путіним. Хоча Путіну насправді все одно, крім себе він нікого не любить. Але Кабаєва ховається, вона закордоном. Це показує карта Світ. Вона боїться, що нею маніпулюватимуть і можуть взяти в заручники, – вважає Гордєєв.

Втім мольфар переконаний, що навіть якщо Кабаєву зловлять, Путіну буде все одно.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Аліна Кабаєва Володимир Путін
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