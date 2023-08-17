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Зброї буде багато: мольфар побачив, чи отримає Україна ядерку

17 Серпня 2023, 08:34
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
чи матиме україна ядерну зброю у майбутньому

У майбутньому Україна матиме дуже багато зброї, але ймовірність того, що серед неї буде ядерна, вкрай низька. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

Карти Таро показали, що Україна стане дуже військово-політичною країною.

– Україна почне накопичувати дуже велику армію і дуже багато зброї, щоб більше не було того, що відбулося зараз. Щодо ядерної зброї – ні, я цього не бачу. Тут щось пов’язано з законом. Якщо ми говоримо про НАТО, думаю, воно не дозволить нам мати цю зброю, – додав він.

Раніше мольфар припустив, що Росія може застосувати ядерну зброю проти українських військових. Це може стати “останнім кроком” окупантів, враховуючи їхні поразки на фронті. Втім, Гордєєв переконаний, що ядерний удар не знищить мільйони людей, а радше може бути локальним.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Ядерна зброя
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