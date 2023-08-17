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Оружия будет много: мольфар увидел, получит ли Украина ядерку

17 августа 2023, 08:34
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
чи матиме україна ядерну зброю у майбутньому

В будущем Украина будет иметь очень много оружия, но вероятность того, что среди него будет ядерное, крайне низкая. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

Карты Таро показали, что Украина станет очень военно-политической страной.

— Украина начнет накапливать очень большую армию и очень много оружия, чтобы больше не было того, что произошло сейчас. Насчет ядерного оружия — нет, я этого не вижу. Здесь что-то связано с законом. Если мы говорим о НАТО, думаю, оно не позволит нам иметь это оружие, — добавил он.

Ранее мольфар предположил, что Россия может применить ядерное оружие против украинских военных. Это может стать “последним шагом” оккупантов, учитывая их поражения на фронте. Впрочем, Гордеев убежден, что ядерный удар не уничтожит миллионы людей, а скорее может быть локальным.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Ядерна зброя
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