Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Астрологія

Не так, як ми б хотіли: мольфар сказав, чи розмістить НАТО свої війська в Україні

21 Липня 2023, 13:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
НАТО графика

Чи будуть війська НАТО розміщені в Україні, сказав мольфар і таролог Макс Гордєєв.

Перша карта, яка випала у таролога під час розкладу, – Справедливості. Вона каже про те, що НАТО дуже обережне у своїх намірах.

– Вони не хочуть себе втягувати в ось це все. Україна повинна зрозуміти, що ми можемо розраховувати тільки на себе, на своїх людей, свої сили. Імовірність того, що тут будуть солдати НАТО, є, але не така, яку ми б напевно хотіли, – зазначив Гордєєв.

Раніше Макс Гордєєв уже говорив, чи вступить НАТО у війну на боці України.

Тоді він сказав, що Європа й Америка надаватимуть безліч зброї нашій країні, і далі буде ще краще, але офіційно говорити про те, що прийде ціла армія людей – не можна.

Читайте також:
Коли ЗСУ звільнять КримЦе станеться 100%: мольфар сказав, чи звільнять ЗСУ Крим у 2023 році

Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Війна в Україні НАТО
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь