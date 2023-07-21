Чи будуть війська НАТО розміщені в Україні, сказав мольфар і таролог Макс Гордєєв.

Перша карта, яка випала у таролога під час розкладу, – Справедливості. Вона каже про те, що НАТО дуже обережне у своїх намірах.

– Вони не хочуть себе втягувати в ось це все. Україна повинна зрозуміти, що ми можемо розраховувати тільки на себе, на своїх людей, свої сили. Імовірність того, що тут будуть солдати НАТО, є, але не така, яку ми б напевно хотіли, – зазначив Гордєєв.

Раніше Макс Гордєєв уже говорив, чи вступить НАТО у війну на боці України.

Тоді він сказав, що Європа й Америка надаватимуть безліч зброї нашій країні, і далі буде ще краще, але офіційно говорити про те, що прийде ціла армія людей – не можна.