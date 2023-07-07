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Усе не так добре, як хотілося б: мольфар попередив про “останній крок” РФ із ядеркою

7 Липня 2023, 07:57
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Чи застосує Росія  тактичну ядерну зброю проти українських військових

Чи застосує Росія  тактичну ядерну зброю проти українських військових, розповів мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у великому місті.

За словами Гордєєва, карти таро показують дуже складну ситуацію.

– Я не можу сказати, що все так добре, як хотілося б. У цих виродків є такі думки. Ймовірність того, що вони можуть випустити ядерну зброю, підвищилась. Можливо вона буде не така глобальна, що знищить мільйони людей, а локальна, – додав мольфар.

Гордєєв переконаний, російські військові і справді бояться. А тому застосування ядерної тактичної зброї може бути “останнім кроком”, якщо вони зрозуміють, що й надалі програватимуть.

– Нам треба налаштуватися на позитив, бо з нами воюють не лише фізично, а й енергетично, інформаційно. Наша віра в перемогу та краще майбутнє може рухати не тільки гори, а й сунути всю Росію якомога далі до пекла, – переконаний мольфар.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Війна в Україні Ядерна зброя
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