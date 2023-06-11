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Закрийте важливі справи та займіться садом: гороскоп на 12 червня 2023 року

11 Червня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 12 червня 2023 року обіцяє досить м’яку та спокійну енергетику дня. Якщо є загублені речі, то після 11:18 можна спробувати пошукати їх знову, є шанс знайти їх.

Непоганий час протягом усього робочого дня. Особливу увагу краще приділити тим справам чи проєктам, у яких до завершення залишилося небагато. Сьогодні можна довести їх до кінця та вдало зафіналити.

За прогнозом університету Нікіфорових, підходящий момент для садових робіт, особливо якщо потрібно посадити щось нове. Або ж можна зайнятися кімнатними рослинами,  пересадити їх або придбати, якщо давно про це замислювалися, але поки що не купили.

Згідно з гороскопом на 12.06.2023, у цей день сприятливо з 08:04 до 19:28:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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