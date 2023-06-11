Гороскоп на 12 июня 2023 года обещает достаточно мягкую и спокойную энергетику дня. Если есть потерянные вещи, то после 11:18 можно попробовать поискать их снова, есть шанс найти их.

Неплохое время в течение всего рабочего дня. Особое внимание лучше уделить тем делам или проектам, в которых до завершения осталось немного. Сегодня можно довести их до конца и удачно зафиксировать.

По прогнозу университета Никифоровых, подходящий момент для садовых работ, особенно если нужно посадить что-то новое. Или же можно заняться комнатными растениями, пересадить их или приобрести, если давно об этом задумывались, но пока не купили.

Согласно гороскопу на 12.06.2023, в этот день благоприятно с 08:04 до 19:28:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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