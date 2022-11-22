Астролог Олена Кравченко не бачить перемоги України в повномасштабній війні з РФ у 2023 році. Каже, кінець наступного року зовсім буде напруженим, особливо – жовтень і листопад.

Ба більше, відбудеться перевірка наших партнерів, щоб зрозуміти, наскільки вони надійні.

– Може бути гра на два стільці з боку будь-яких країн. Військові загрози для України будуть доволі сильними з моря, навіть за умови деокупації Криму, – зазначила астролог.

Також Кравченко сказала, коли українська армія звільнить півострів Крим. Можливо, це буде літо 2023 року, проте його деокупація не означатиме кінець.

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Детальний прогноз від Олени Кравченко на наступні місяці – читайте в ексклюзивному інтерв’ю на Фактах ICTV.