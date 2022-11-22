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Астрологія

Угрозы для Украины будут сильными с моря: астролог о том, закончится ли война в 2023 году

22 ноября 2022, 15:13
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
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Астролог Елена Кравченко не видит победы Украины в полномасштабной войне с РФ в 2023 году. Говорит, конец следующего года вовсе будет напряженным, особенно — октябрь и ноябрь.

Более того, состоится проверка наших партнеров, чтобы понять, насколько они надежные.

— Может быть игра на два стула со стороны каких-либо стран. Военные угрозы для Украины будут достаточно сильными с моря, даже при условии деоккупации Крыма, — отметила астролог.

Также Кравченко сказала, когда украинская армия освободит полуостров Крым. Возможно, это будет лето 2023 года, однако его деоккупация не будет означать конец.

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Детальный прогноз от Елены Кравченко на последующие месяцы — читайте в эксклюзивном интервью на Фактах ICTV.

Теги
Астрологія Війна в Україні
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