Астролог Елена Кравченко не видит победы Украины в полномасштабной войне с РФ в 2023 году. Говорит, конец следующего года вовсе будет напряженным, особенно — октябрь и ноябрь.

Более того, состоится проверка наших партнеров, чтобы понять, насколько они надежные.

— Может быть игра на два стула со стороны каких-либо стран. Военные угрозы для Украины будут достаточно сильными с моря, даже при условии деоккупации Крыма, — отметила астролог.

Также Кравченко сказала, когда украинская армия освободит полуостров Крым. Возможно, это будет лето 2023 года, однако его деоккупация не будет означать конец.

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