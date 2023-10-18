У Москві злили адреси офіцерів ФСБ та ГРУ. Хто і навіщо це зробив, сказав мольфар і таролог Макс Гордєєв.

Впевнений, зробили це люди не з Росії. Йому здається, що за цим стоїть Америка, оскільки випадає карта Зірки.

– Або американці, або людина, яка в Америці. Зрозуміло, для чого це зробили. Це дуже класно, дало багато знань і дасть дуже багато корисної інформації нам. 100%, що з Америки хтось зливає всю цю інформацію, – зазначає мольфар.

Додає, США дуже зацікавлені в тому, щоб Україна перемогла, а тому робитимуть усе для того, щоб дізнаватися всі ці факти, контакти тощо.

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Раніше мольфар також розповів, скільки триватиме війна. Гордєєв сказав, що в 2023 році вона не завершиться, адже є низка перепон.