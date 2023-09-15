Україні в кармічному полі вже випадає перемога, лишається тільки питання коли саме це станеться. Про це таролог Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті. Мольфар додав, що цього року, на жаль, спільне бажання всіх українців ще не здійсниться, адже є низка перепон.

– Карти показують, що на даний час, є ключові проблеми, що стоять на шляху до закінчення війни. Одна з них – це наявність людини, що зацікавлена у тому, щоби бойові дій тривали, – побачив Макс Гордєєв.

Разом з тим є складність і в загальній ситуації, зокрема, це повʼязано із втомою.

– Військові неймовірно втомились. Дійсно потрібна ротація, заміна, щоби ситуація на фронті пожвавилась, – підкреслив мольфар.

Тому Макс Гордєєв закликає всіх не втрачати віри та знайти в собі сили на відновлення, адже попри всі складнощі перемога буде за нами. Таролог переконаний, що завершиться війна дуже яскравою і гарною подією для нашої країни.