Останнім часом ми все частіше чуємо наративи про те, що війна в Україні, розпочата кривавим диктатором Володимиром Путіним, може затягнутися.

За словами президента Володимира Зеленського, у разі заморожування війни в Україні до 2028 року РФ зможе атакувати й інші країни.

Екстрасенс і таролог Віктор Литовський підготував прогноз можливого розвитку подій у разі заморожування війни в Україні та наслідків цього для Росії та її сусідів.

Зараз дивляться

Слід звернути увагу на союзників Путіна або тих, хто раніше був пов’язаний із ним. Насамперед ідеться про такі країни, як Вірменія та Азербайджан, Білорусь і Казахстан.

Казахстан – токсичність у відносинах із Росією

У розкладі для Казахстану випадають карти, що вказують на наростання напруги між двома країнами. Це може призвести до погіршення дипломатичних зв’язків і навіть потенційного розриву відносин.

Прагнення казахстанського уряду до незалежної зовнішньої політики і збалансованих відносин із іншими країнами може зіткнутися з перешкодами у вигляді розбіжностей з Росією.

Білорусь – складнощі та зовнішній тиск

Карта для Білорусі передбачає продовження комплексних внутрішніх і зовнішніх проблем. Вона може зіткнутися з труднощами у зміцненні своєї суверенності та зовнішньої політики, особливо в контексті зв’язків із Росією.

Внутрішні політичні тиски і нестабільність можуть погіршити складну ситуацію в країні.

Азербайджан – ризик дестабілізації

Азербайджан також схильний до ризику дестабілізації. В інтерпретації символів це — можливі спроби впливу на внутрішні процеси і загрози для стабільності в країні.

Вірменія – нові виклики

Вірменія може зіткнутися з новими викликами, пов’язаними із зовнішнім тиском, нестабільністю і навіть війною.

Країни, що межують із РФ або із замороженими конфліктами

Йдеться про країни Центральної та Східної Європи, такі як Литва, Латвія та Естонія. У розкладі випадає перевернута карта Зірка, що символізує невизначеність і прагматизм, а також карта Десятка мечів, що вказує на потенційні конфлікти. Незважаючи на можливість дестабілізації, слід пам’ятати про реакцію НАТО, яка може виявитися уповільненою.

Щодо Молдови, розклад вказує на можливі хитрі дії та інтриги. Наприклад, спроби дестабілізувати політичні та економічні процеси, впливаючи на державний устрій.

Інші карти можуть вказувати на те, що загроза несе в собі не стільки пряму військову атаку, скільки спробу дестабілізації та внутрішніх змін, включно з можливими спробами перевороту і маніпуляцій всередині еліт.

Плани та дії Кремля

Карта Необмеженого вибору говорить нам про готовність і спроможність кривавого режиму вживати різноманітних кроків і дій, не звертаючи уваги ні на ціну, яку необхідно буде заплатити, ні на людей, які стануть жертвами режиму, ні на наслідки. Стопів і гальм у цих умовах у диктатури немає.

– Інші карти вказують, що дії нестимуть критичну небезпеку для самої Росії. Рішення, ухвалені режимом, викликатимуть колосальні руйнування, нестабільність і хаос. Також є сигнал про потенційні зміни в лідерстві або авторитеті, що може вплинути на стратегію і плани, – зазначає екстрасенс.

Наприкінці розкладу випадає карта Союз у перевернутому положенні. Вона вказує на можливий розрив або нестабільність в наявних союзах РФ із партнерами, на яких зроблено велику ставку.

– Росія може спробувати різними засобами дестабілізувати ситуацію в сусідніх країнах або відновити конфлікти, які раніше перебували на паузі. До цього процесу можуть застосовуватись такі методи, як створення хаосу, напади на важливі інфраструктурні об’єкти та завдавання ударів по об’єктах, які не мають жодного стосунку до воєнних дій, але водночас можуть негативно вплинути на мирне населення, – каже Литовський.

Метою таких дій може бути дестабілізація політичної обстановки всередині країни.

Найбільш захопливим аспектом цього аналізу є можливість провести чіткі аналогії з подіями, що відбувалися у нацистській Німеччині.

Важливо зазначити, що існує помітна ймовірність того, що і поточний диктатор повторить долю фюрера. Однак викликає серйозні сумніви, що через 50-70 років Росія, як і Німеччина, зможе стати цивілізованою і процвітаючою країною.

Можливий сценарій заморожування війни Росією

Практично в кожному розкладі випадає карта Циклічність – повторення ситуації. Навіть якщо завтра ми прокинемося і дізнаємося, що Росія програла, капітулювала, повалила диктатора, не слід плескати від радості в долоні, не слід забувати про силу і дух реваншизму, який пронизує режим кривавого диктатора.

Саме придушення цього духу реваншизму стане одним із головних завдань, що стоять перед Україною, а також перед усім цивілізованим світом.