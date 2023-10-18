В Москве слили адреса офицеров ФСБ и ГРУ, кто и зачем это сделал, сказал мольфар и таролог Макс Гордеев.

Уверен, сделали это люди не из России. Ему кажется, что за этим стоит Америка, поскольку выпадает карта Звезды.

— Либо американцы, либо человек, который в Америке. Понятно, для чего это сделали. Это очень классно, дало много знаний и даст очень много полезной информации нам. 100%, что из Америки кто-то сливает всю эту информацию, — отмечает мольфар.

Добавляет, США очень заинтересованы в том, чтобы Украина победила, а потому будут делать все для того, чтобы узнавать все эти факты, контакты и тому подобное.

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Ранее мольфар также рассказал, сколько продлится война. Гордеев сказал, что в 2023 году она не завершится, ведь есть ряд препятствий.