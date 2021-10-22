Є шанс піймати удачу за хвіст: гороскоп на Хелловін від чорного мага

Всім нам відомо, що 31 жовтня на Заході заведено святкувати Хелловін, також відомий як день Всіх Святих.

Але мало хто знає, що це свято у деяких країнах називають Самайн або Самхейн, і воно присвячене закінченню збирання врожаю й закінченню одного циклу та початку наступного. У слов’янізмі та на нашій території даний день також непростий – у слов’янських традиціях заведено відзначати свято Велесової ночі, присвячене вшануванню предків і знищенню негативних програм та процесів.

Учасник Битви екстрасенсів, чорний маг, некромант Віктор Литовський знає, що підготувала сама містична ніч цього року для знаків зодіаку, та що на них чекає, а також підготував рекомендації, що можна робити у цей день представникам кожної з чотирьох стихій.

Рекомендації для представників стихії Вогню

У цей день представникам стихії Вогню рекомендовано звернутися до своєї стихії. Вогонь допомагає обнулити негативні програми, а ніч цієї дати дасть вогню більше сили й енергії.

Необов’язково палити багаття і проводити будь-які обряди, досить сімейної вечері зі свічками. Вогонь зі свічок не лише очистить енергетику від негативних програм, але й надасть цьому вечору певної теплоти та трошки романтизму.

Рекомендації для представників стихії Землі

У цей містичний день представникам стихії Землі рекомендовано звернутися за допомогою до предків. Справа в тому, що цей день дає нам додатковий зв’язок із нашими предками. Якщо є тривожність або ситуація, яка вас бентежить і вимагає прийняття складного рішення, а ви зайшли у глухий кут, попередні покоління, ваші предки, можуть підтримати вас і допомогти вам із правильним вибором. Один із способів звернення до наших предків полягає в наступному. Перед тим як лягти спати, подумки поділіться ситуацією, яка вас турбує, і в якій вам потрібна підтримка, та постарайтеся згадати приємні моменти з життя, пов’язані з вашими рідними та близькими, яких вже немає. Після цього є величезна ймовірність того, що відповідь буде дана вам під час сну, і ви отримаєте вірний шлях, необхідний для виходу з ситуації.

Читайте також: Гороскоп на тиждень з 25 до 31 жовтня 2021 року

Рекомендації для представників стихії Повітря

Для представників стихії Повітря у цей день є унікальна можливість за допомогою вашої стихії позбутися образ і життєвих ситуації з минулого, які вас турбують і які ви не можете відпустити. Для цього можна використовувати нескладний, але перевірений часом ритуал. Візьміть чистий аркуш паперу і напишіть на ньому про ті образи і ситуації, які не можете відпустити. Ближче до опівночі лист необхідно спалити, а попіл розвіяти. Вітер разом з попелом понесе ваші тривоги, образи та розчарування минулого.

Рекомендації для представників стихії Води

У цей день представників стихії Води ваша стихія, вода, буде всіляко допомагати і підтримувати вас. Вода як енергоємна рідина здатна вбирати програми, зокрема і негативні. Ідеальний та простий ритуал з водою, який допоможе позбутися негативу, полягає в наступному. Вранці необхідно взяти велику вазу і набрати в неї чисту проточну воду, після чого поставити цю вазу в центрі обіднього столу. Ваза з водою повинна стояти на столі протягом усього дня, а після заходу сонця воду необхідно вилити під будь-яке дерево, зі словами: Як вода тече-витікає, так і лихо, біда і горе мій дім залишає. Невеличка порада: щоб ваза з водою мала вигляд більш гармонійний, поставте у неї свіжі квіти. Це не тільки надасть естетичний вигляд ритуалу, але й принесе затишок і тепло до вашого будинку.

Овен

Це день конфліктів і чвар. Небезпека сварок може підстерігати вас не тільки на роботі, але і в спілкуванні з найближчими людьми – рідними, друзями, коханою людиною. Вам необхідно зважено підбирати кожне своє слово, щоб не накликати на себе лихо. Якщо ж хтось із оточення сам влаштує суперечку, краще не піддаватися на його провокацію, відійти або навіть поступитися. У цей день ваш головний ворог – це ваш язик. Слово, сказане згарячу, може залишити сильний шрам на взаємовідносинах з людьми, які для вас дорогі.

Телець

У цей день все залежатиме виключно від вас. Доля надасть вам унікальну можливість, шанс. Ну, а зумієте ви спіймати удачу за хвіст чи ні – питання інше. Для цього вам будуть потрібні спритність, уміння йти на компроміс та наполягати на своєму, доводити свою правоту. Якщо вам вдасться дотриматися такого балансу, ви зможете повністю взяти ситуацію у свої руки і витягти із неї максимальну користь.

Близнюки

Цей день обіцяє успішні починання в усіх областях, будь то бізнес, робота, кар’єра чи особисте життя. Проекти, розпочаті або задумані, з часом можуть принести хороші плоди, підвищення, збільшення в зарплаті тощо. Обставини як ніколи сприяють вам. Для вас настав чудовий час, щоб почати втілювати у життя свої найсміливіші, амбітні плани і проекти. Те, чого ви прагнете, обов’язково збудеться та принесе бажаний результат. Але пам’ятайте: вода сама під лежачий камінь не потече. Щоб досягти бажаного, вам доведеться проявити рішучість, наполегливість і творчий підхід.

Рак

Дозвольте всім подіям йти власним порядком. Прибережіть свою енергійність для іншого дня і присвятіть себе аналізу. Не подумайте, це зовсім не заклик до ліні, а скоріше, порада плисти за течією. Тим більше, що все одно станеться тільки те, що має. І не більше. Особливо обережно і уважно поставтеся до професійної сфери. Діяти можна лише тоді, коли вас до цього спонукає внутрішнє чуття. Але вже тоді йдіть вперед, не оглядаючись і без сумнівів, тому що інтуїція вас у цей день ні в якому разі не обдурить та не підведе.

Лев

Щодо цього дня у вас були не дуже хороші передчуття. Можливо, ви бачили поганий сон або що-небудь ще. Ви не повинні намагатися бачити в цьому щось особливе. Швидше за все, справа просто у втомі або в складних відносинах з оточенням. Однак все одно будьте обережні та пильні у всьому, за що беретеся. Така тактика найбільш перспективна, оскільки дозволить не відлякати щось хороше, чого, можливо, поки ще не видно за внутрішніми проблемами та дискомфортом.

Діва

У вас є всі шанси спіймати удачу за хвіст. Те, що досі не ладилося, у цей день буде виходити легко та ефектно. І навіть якщо щось доведеться почати спочатку – не біда, тому що і в цьому випадку ви просунетеся далеко вперед. Якщо у вас були проблеми зі здоров’ям, то зараз ви відчуєте велике полегшення. Якщо ніяк не вдавалося оптимально розподілити свій час, то тепер ви зробите це блискуче. Але найголовніше: вам випаде нагода поліпшити власне фінансове становище. Так що будьте уважні, щоб не пропустити такий сприятливий момент.

Терези

У цей день ви можете дозволити собі розслабитися. Все у ваших руках – справи будуть йти своєю чергою, прикрі непорозуміння будуть просто нездатні засмутити вас. Ваше відчуття гармонії зі світом і собою буде гідне всіляких похвал. Але не дозволяйте такому значному і позитивного потенціалу загинути марно, нерозтраченим. Намагайтеся бути щедрим і добрим. Якщо вам трапиться нагода примирити чийсь конфлікт або допомогти комусь матеріально, зробіть це, не вагаючись. Це зробить вас по-справжньому щасливим, і ви переконаєтеся на практиці в тому, що випромінюючий позитив ви будете у свою чергу притягувати.

Скорпіон

У цей день є всі шанси закласти певний фундамент, можна сказати, основу свого благополучного майбутнього. Причому, благополучного саме у матеріальному плані. Вигідна пропозиція може прийти з будь-якого боку. Навіть звичайний похід до супермаркету або читання газет може виявитися перспективною справою. Від вас залежить лише не пропустити сприятливий шанс. Якщо ви станете, як то кажуть, тримати руку на пульсі і будете уважні до людей поряд, до розмов, до будь-якої інформації, яка надходить до вас із зовнішнього світу, то удача не пройде повз вас.

Стрілець

Будьте вкрай обережні зі своїми почуттями, а також з тими, хто поруч із вами. У цей день у вас раз у раз можуть виникати конфлікти і протистояння. Труднощі з взаєморозумінням можуть проявлятися і на роботі, і вдома – навіть з близькими людьми, з вашого оточення. Ваш внутрішній напружений стан, а також вчинки оточуючих є виною всього цього. З їхнього боку на вашу адресу можуть летіти образливі слова, звинувачення, негативні емоції. Щоб конфлікти не призвели до тріщини у відносинах, намагайтеся набратися терпіння і проявляти максимум дипломатичності.

Козерог

Очікування позаду, тому сконцентруйтеся на поставлених перед вами цілях та ще раз проаналізуйте, чи все зроблено для того, щоб можна було розраховувати на динаміку й прогрес. Звичайно ж, якщо ви вирішите весь день пролежати на улюбленому дивані, то розраховувати на якісь зміни вам не доведеться. Це буде безперспективне витрачення енергії, часу та ресурсів. Однак, якщо ви виявите готовність поставитися до будь-яких подій цього дня з інтересом, цікавістю та позитивом, то можете розраховувати на велику вдачу.

Водолій

У цей день у представників цього знаку зодіаку може виникнути непереборне бажання пожаліти себе. Можливо, для образ у вас дійсно будуть причини, але ваша реакція на них виявиться набагато сильніше, ніж можна було б очікувати. Щоб не псувати собі та оточенню настрій, озирніться навкруги. Все зовсім не так погано, як вам здається, як ви собі придумали. Візьміть себе в руки і займіться поточними справами, щоб відволіктися від надуманих образ.

Риби

У цей день обставини будуть вимагати від вас рішучості й чесності перед собою. Зізнайтеся в тому, що ви зайшли в глухий кут в якомусь питанні, і найкращим виходом буде повернутися туди, звідки ви почали, щоб пошукати нові шляхи. Кинути справу на півдороги, щоб почати все заново, з нуля, дуже непросто. Це просто необхідно – інакше замість того, щоб йти вперед, у вас є великий ризик стояти на місці.