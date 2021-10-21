Уже в самому розпалі підготовка до наймістичнішого свята – Хеловіну. Одним з найважливіших моментів є вибір образу. Тож можна обрати костюм, який вам підносить сама доля, а саме – ваш знак зодіаку.

Добірку образів за знаком зодіаку підготувала спадкова відьма, учасниця Битви екстрасенсів Марія Тиха.

У кожного з нас є тіньовий бік особистості, який інколи може брати гору. Давайте на Хеловін випустимо всіх монстрів назовні, нехай наш темний бік запанує!

Овен – Малефісента

Зрада коханого змусила чаклунку страждати. Збожеволівши від відчаю та болю, Малефісента відчула солодкий присмак помсти! Тому обережніше на поворотах – один крок уліво чи вправо, і все: глибоко в душі дівчина-Овен зачаїть страшну образу. Чоловікам на замітку: чого б не сталося у вашому житті, ніколи та за жодних обставин не сідайте на голову Овнам, у вас нічого не вийде – завадять роги, а довіру втратите назавжди!

Телець – Фреді Крюгер

Цей легендарний чоловік у червоному светрі, брудному капелюсі та з клешнею з гострими лезами періодично сниться кожному з нас. Телець – людина з холодним розумом, тому в разі промаху ви отримаєте від нього на горіхи. Пропоную тактику: якщо ви образили Тельця, змінюйте ім’я й тікайте з країни, адже він знайде і дістане вас всюди, навіть уві сні!

Близнюки – Гарлі Квін

Подружка Джокера – ще та штучка. Енергії в ній багато, але вона любить пускати пил в очі. Вона завжди пропонує якісь фантастичні ідеї вбивств, але “зливається” на півдорозі. Або їй це стає нецікаво, або вона не може організувати все до кінця. Така вже вона непостійна! Ніколи не може знайти гармонію, особливо в особистому житті. Фанатичне ставлення до Джокера зводить дівчину з розуму.

Рак – Джоффрі Баратеон з Гри престолів

Закомплексований мамин синочок був найкращим у всьому, зокрема у жорстокості, помсті та кривавих убивствах. Він, як і будь-який Рак, відчуває себе комфортно тільки у своєму замку і завжди прикривається панциром, хай це спідниця матусі-королеви або Королівська Гвардія. Але є в цьому лиходієві один, напевно, єдиний плюс – насправді він дитина, яка просто обрала не той шлях.

Лев – Круелла Де Віль

Підступна, зла і жорстока – головна жінка-лиходійка світу Disney, Круелла Де Віль, любила кольорове хутро та смалити цигарки. Егоїстична, ексцентрична – когось, окрім Левиці, складно уявити на місці Круелли. Її образ уособлює роль емансипованої жінки в суспільстві: міс Де Віль, бувши досвідченою бізнес-леді, майстерно керувала чоловіками, водила автомобіль і була не проти пофліртувати для досягнення своїх цілей.

Діва – Дзеркальна королева (Брати Грімм)

Ну, не дарма ж вона Дзеркальна! Діви, як і ця неймовірно красива (коли не злиться) відьма, завжди дуже хвилюються, якщо раптом пасмо вибилося з зачіски або зі шкірою невеличкі проблеми. Заради такого вони навіть готові пити кров немовлят або скуповувати найдорожчі креми. А ще їх дратує, якщо щось йде не за планом.

Терези – Дженніфер з картини Тіло Дженніфер

Її сексуальність не знає кордонів, недарма головну роль грає Меган Фокс. Тому вона із задоволенням нею користується в особистих цілях. Пити кров чоловіків, щоб зберігати вічну молодість? Запросто! Адже заради власного блага вона ще й не на таке здатна! Всі земні задоволення для Терезів мають першорядне значення, тож пристрасть до найжахливіших людських гріхів пашить у ній на повну. Обережніше!

Скорпіон – Белатриса Лестрейндж з Гаррі Поттера

Цю темну чарівницю зможе стерпіти тільки дуже вірний і відданий чоловік. З Белатрисою вельми складно будувати стосунки через досить грубий темперамент і жорсткий характер, але якщо Скорпіон закохається, то у нього все вийде, а вроджена інтуїція та прихильність допоможуть уникнути сварок через дрібниці.

Стрілець – Волан де Морт з Гаррі Поттера

Цей знак завжди в перших рядах у списку гостей на будь-яку вечірку, адже це найжиттєрадісніший знак зодіаку. Цих хлопців ніщо не може зламати, навіть роки в Азкабані. Але, як справжній Стрілець, він хоче все і одразу, чи то бузинову паличку, чи вічну славу. Іноді Стрілець забуває про те, що справедливість існує, і вона не завжди на його боці.

Козеріг – Ганнібал Лектер із картини Мовчання ягнят

Ганнібал – вбивця. Якщо він не буде дотримуватися суворих правил і наміченого плану, то вся його робота може піти прахом. Так само міркують і Козероги. У них завжди все на своїх місцях, і якщо щось заплановано, то це 100% буде. Представники знака вимагають до себе багато уваги, люблять хизуватися досягненнями. Також вони іноді поводяться доволі зверхньо.

Водолій – Джокер

Люди називають Водоліїв ексцентричними, але вони і не заперечують. Вони творчі мислителі, хитрість яких дивує інших знову і знову. Ба більше, Водолії вміють миттєво розв’язувати будь-які проблеми, виходячи сухими з води. Нам здається, що це найточніша характеристика Джокера. Весь світ захоплюється ним і боїться його. Проте з коханням іноді не щастить, тому що Водолії егоїсти і часто роблять боляче близьким.

Риби – Пеннівайз із фільму Воно

Риби не люблять скандалів та навіть, мабуть, їх побоюються. Насамперед всі навколо стають жахливо непривабливими, а по-друге, скандал вимагає дій тут і зараз, а з цим у Риб складно. Риби – талановиті маніпулятори, але ресурсу на відкриту сутичку їм не вистачає. Тому Риби скандалять рідко. Вони просто доводять людей довкола до істерики, а самі багатозначно мовчать і посміхаються.