Есть шанс поймать удачу за хвост: гороскоп на Хэллоуин от черного мага

Всем нам известно, что 31 октября на Западе принято праздновать Хэллоуин, который известен как день Всех Святых.

Но мало кто знает, что также этот праздник в некоторых странах именуют Самайн или Самхейн, и посвящен он окончанию уборки урожая и окончанию одного цикла и началу следующего. В славянизме и на нашей территории данный день тоже непростой — в славянских традициях принято отмечать Велесову ночь, которая посвящена почитанию предков и обнулению негативных программ и процессов.

Участник битвы экстрасенсов, черный маг, некромант Виктор Литовский знает, что подготовила самая мистическая ночь этого года для знаков зодиака, и что их ждет.

Рекомендации для представителей стихии Огня

В этот день представителям стихии Огня рекомендовано обратиться к своей стихии. Огонь помогает обнулить негативные программы, а ночь этой даты даст огню больше силы и энергии.

При этом необязательно жечь костры и проводить какого-либо рода обряды, достаточно провести семейный ужин при свечах, что не только очистит энергетику от негативных программ, но и предаст этому вечеру определенную теплоту и нотки романтизма.

Рекомендации для представителей стихии Земля

Представителям стихии Земли в эту дату рекомендовано обратиться за помощью к предкам. Дело в том, что этот день дает нам дополнительную связь с нашими предками. Если есть тревоги либо ситуации, которые требуют принятия решения, а вы зашли в тупик, предыдущие поколения, ваши предки, могут поддержать вас и помочь вам с правильным выбором. Один из способов обращения к нашим предкам заключается в следующем. Перед тем как лечь спать, мысленно поделитесь ситуацией, которая вас тревожит и в которой вам нужна поддержка, и постарайтесь вспомнить приятные моменты из жизни, связанные с вашими родными и близкими, которых уже нет, после чего есть огромная вероятность того, что ответ будет дан вам во сне, и вы получите верный путь, необходимый для выхода из ситуации.

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Рекомендации для представителей стихии Воздуха

Для представителей стихии Воздуха в этот день есть уникальная возможность при помощи вашей стихии избавиться от обид и жизненных ситуации из прошлого, которые вас тревожат и которые вы не можете отпустить. Для этого можно использовать несложный, но проверенный временем ритуал. Возьмите чистый лист бумаги и напишите на нем те обиды и ситуации, которые не можете отпустить. Ближе к полуночи лист необходимо сжечь, а пепел развеять. Ветер вместе с пеплом унесет ваши тревоги, обиды и разочарования прошлого.

Рекомендации для представителей стихии Воды

В этот день стихия Воды будет всячески помогать и поддерживать вас. Вода как энергоемкий материал способна впитывать программы, в том числе и негативные. Идеальный и простой ритуал с водой, который поможет избавиться от негатива, состоит в следующем. Утром необходимо взять большую вазу и набрать в нее чистую проточную воду, после чего поставить эту вазу в центр обеденного стола. Ваза с водой должна стоять на столе на протяжении всего дня, а после захода солнца воду необходимо вылить под любое дерево, со словами: Как вода течет утекает, так и лихо, беда и горе мой дом покидает. Небольшой совет: чтобы ваза с водой смотрелась более гармонично, поставьте в нее свежие цветы. Это не только предаст эстетичный вид ритуалу, но и добавит уют и тепло вашему дому.

Овен

Это день конфликтов и раздоров. Опасность ссор может подстерегать вас не только на работе, но и в общении с самыми близкими людьми – родными, друзьями, любимым человеком. Вам необходимо взвешивать, подбирать каждое свое слово, чтобы не разразилась гроза. Если же кто-то из окружающих сам затеет спор, лучше не поддаваться на его провокацию, отойти в сторонку или даже уступить. Иначе ситуация способна вырваться из-под контроля и зайти так далеко, что пути назад уже не будет.

В этот день Овны должны быть готовы к тому, что их могут завлечь какие-либо конфликтные ситуации, которые будут направлены против них самих. Избегайте конфликтов, сглаживайте все острые углы, постарайтесь в этот день быть максимально сдержанными в отношениях с родными, близкими, а также коллегами. В этот день ваш главный враг – это ваш язык. Слово, сказанное сгоряча, может оставить сильный шрам на взаимоотношениях с людьми, которые для вас дороги.

Телец

В этот день все будет зависеть исключительно от вас. Судьба предоставит вам отличные шансы, ну, а сумеете вы поймать удачу за хвост или нет – вопрос другой. Для этого вам потребуется ловкость, умение идти на компромисс и гнуть при этом свою линию, доказывать свою правоту. Если вам удастся соблюсти такой баланс, вы сможете полностью взять ситуацию в свои руки и извлечь из нее максимальную пользу.

Близнецы

Этот день сулит успешные начинания во всех областях, будь то бизнес, работа, карьера или личная жизнь. Проекты, начатые или задуманные, со временем имеют все шансы принести хорошие плоды, повышение, прибавку в зарплате и т.д. Обстоятельства как никогда благоприятствуют вам. Для вас настало замечательное время, чтобы начать претворять в жизнь свои самые смелые амбициозные планы и проекты. То, к чему вы стремитесь, обязательно сбудется и принесет богатые плоды. Но вы должны помнить о том, что вода сама не потечет под лежачий камень. Чтобы достигнуть желаемого, вам придется проявить решительность, настойчивость и творческий подход.

Рак

Позвольте всем событиям идти своим порядком. Приберегите свою энергичность для другого дня и посвятите себя анализу. Не подумайте, это вовсе не призыв к лени, а скорее, совет плыть по течению. Тем более, что все равно случится только то, что должно. И не более. Особенно осторожно и внимательно отнеситесь к профессиональной сфере. Действуйте позволительно лишь в том случае, если вас к этому побудит внутреннее чутье. Но уж тогда идите вперед без оглядки и сомнений, потому что интуиция вас в этот день ни в коем случае не обманет.

Лев

Относительно этого дня у вас были не очень хорошие предчувствия. Возможно, вы видели дурной сон или что-нибудь еще. Вы не должны пытаться видеть в этом что-то особенное. Скорее всего, дело просто в усталости или в сложных отношениях с окружающими. Однако в любом случае будьте осторожны и бдительны во всем, за что беретесь. Такая тактика наиболее перспективна, поскольку позволит не спугнуть то хорошее, что, возможно, пока еще не видно за внутренними проблемами и дискомфортом.

Дева

У вас есть все шансы поймать удачу за хвост. То, что до сих пор не ладилось, в этот день будет получаться легко и эффектно. И даже если что-то придется начать сначала – не беда, потому что и в этом случае вы продвинетесь далеко вперед. Если у вас были проблемы со здоровьем, то сейчас вы испытаете большое облегчение, если никак не удавалось оптимально распределить свое время, то теперь вы сделаете это блестяще. Но самое главное, вам может представиться возможность улучшить собственное финансовое положение. Так что будьте внимательны, чтобы не упустить столь благоприятный момент.

Весы

В этот день можете позволить себе расслабиться. Все в ваших руках – дела будут идти своим чередом, досадные недоразумения окажутся неспособными расстроить вас. Ваше ощущение гармонии с миром и собой будет достойно всяческих похвал. Но не позволяйте столь значительному и положительному потенциалу погибнуть втуне, будучи нерастраченным. Старайтесь быть щедрым и добрым. Если вам представится возможность примирить чей-то конфликт или помочь кому-нибудь материально, сделайте это, не раздумывая. Это сделает вас по-настоящему счастливым, и вы убедитесь на практике в том, что излучаемый позитив притягивает еще больший позитив.

Скорпион

В этот день есть все шансы заложить основу своего благополучного будущего. Причем, благополучного именно в материальном плане. Выгодное предложение может прийти с любой стороны. Даже обычный поход в супермаркет или чтение газет может оказаться перспективным в этом смысле. От вас зависит лишь не упустить благоприятный шанс. Если вы станете, что называется, держать ухо востро, и будете внимательны к окружающим вас людям, разговорам, к любой информации, которая поступает к вам из внешнего мира, удача не пройдет мимо вас.

Стрелец

Будьте крайне осторожны со своими чувствами, а также с теми, кто находится рядом с вами. В этот день у вас то и дело могут возникать конфликты и противостояния. Трудности с взаимопониманием способны проявляться и на работе, и дома – даже с самыми близкими, любимыми людьми. Ваше внутреннее взвинченное состояние, поступки окружающих являются виной всего этого. С их стороны в ваш адрес могут лететь обидные слова, обвинения, негативные эмоции.

Чтобы конфликты не привели к трещине в отношениях, старайтесь набраться терпения и проявлять максимум дипломатичности.

Козерог

Ожидание позади, поэтому сконцентрируйтесь на стоящих перед вами целях и еще раз проанализируйте, все ли учтено для того, чтобы можно было рассчитывать на динамику и прогресс. Конечно же, если вы решите весь день пролежать на любимом диване, то рассчитывать на какие бы то ни было изменения вам не придется. Бесперспективны и суета, и трата энергии впустую. Однако, если вы изъявите готовность отнестись к любым событиям этого дня с интересом, любопытством и позитивом, можете рассчитывать на большую удачу.

Водолей

В этот день у представителей знака зодиака Водолей может возникнуть непреодолимое желание пожалеть себя. Возможно, для обид у вас действительно будут причины, но ваша реакция на них окажется гораздо сильнее, чем можно было бы ожидать. Чтобы не портить себе и окружающим настроение, оглянитесь по сторонам. Все совсем не так плохо, как вам кажется, как вы себе придумали. Возьмите себя в руки и займитесь текущими делами, чтобы отвлечься от надуманных обид.

Рыбы

В этот день обстоятельства потребуют от вас решительности и честности перед собой. Признайтесь в том, что вы зашли в тупик в каком-то вопросе, и наилучшим выходом будет вернуться туда, откуда вы начали, чтобы поискать новые пути. Бросить дело на полпути, чтобы начать все заново, с нуля, очень непросто. Это просто необходимо – иначе вместо того чтобы идти вперед, вы рискуете еще долго топтаться на месте.