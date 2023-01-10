Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Астрологія

Всім все стане зрозуміло. Таролог сказала, чи закінчиться війна навесні і що буде 22 березня

10 Січня 2023, 19:10
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Графика победа

Чи закінчиться повномасштабна війна в Україні навесні і на що варто очікувати 22 березня, розповіла таролог Людмила Хомутовська.

Каже, у будь-якому разі події, які дадуть нам розуміння, в який бік ми рухаємось, відбудуться навесні. За всіма даними, ми чекаємо цієї пори року.

– Це може не закінчиться на рівні підписання пакту, але якось усім стане зрозуміло. Все вже буде ясно, – зауважила Хомутовська.

Додає, дата 22 березня – відхід від проблем, можливо і таке, що закінчиться війна.

Зараз дивляться

– Чи буде грандіозний розгром 22 березня. Якийсь дуже сильний. Буде якесь піднесення, почуття радості, – сказала таролог.

Також Людмила Хомутовська розповіла, чи нападе Білорусь на Україну. Таролог наголосила, що ця ідея їх не покидає.

Читайте також:
Гороскоп для України на 2023 рікСпокійні часи прийдуть нескоро: що в гороскопі України на 2023 рік і чи закінчиться війна

Джерело
Люкс ФМ
Теги
Астрологія Війна в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь