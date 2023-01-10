Чи закінчиться повномасштабна війна в Україні навесні і на що варто очікувати 22 березня, розповіла таролог Людмила Хомутовська.

Каже, у будь-якому разі події, які дадуть нам розуміння, в який бік ми рухаємось, відбудуться навесні. За всіма даними, ми чекаємо цієї пори року.

– Це може не закінчиться на рівні підписання пакту, але якось усім стане зрозуміло. Все вже буде ясно, – зауважила Хомутовська.

Додає, дата 22 березня – відхід від проблем, можливо і таке, що закінчиться війна.

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– Чи буде грандіозний розгром 22 березня. Якийсь дуже сильний. Буде якесь піднесення, почуття радості, – сказала таролог.

Також Людмила Хомутовська розповіла, чи нападе Білорусь на Україну. Таролог наголосила, що ця ідея їх не покидає.