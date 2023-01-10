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Астрологія

Всем все станет понятно. Таролог сказала, закончится ли война весной и что будет 22 марта

10 января 2023, 19:10
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
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Закончится ли полномасштабная война в Украине весной и чего стоит ожидать 22 марта, рассказала таролог Людмила Хомутовская.

Говорит, в любом случае события, которые дадут нам понимание, в какую сторону мы движемся, произойдут весной. По всем данным, мы ждем этого времени года.

— Это может не закончиться на уровне подписание пакта, но как-то всем все станет понятно. Все уже будет ясно, — отметила Хомутовская.

Добавляет, дата 22 марта — отход от проблем, может быть и такое, что закончится война.

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— Или будет грандиозный разгром 22 марта. Какой-то очень сильный. Будет какой-то подъем, чувство радости, — сказала таролог.

Также Людмила Хомутовская рассказала, нападет ли Беларусь на Украину. Таролог подчеркнула, что эта идея их не покидает.

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Источник
Люкс ФМ
Теги
Астрологія Війна в Україні
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