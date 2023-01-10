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Астрологія

Ця ідея тупикова, вони далеко не зайдуть: таролог побачила наступ Білорусі взимку

10 Січня 2023, 17:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
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Взимку можливий наступ Білорусі на Україну, каже таролог Людмила Хомутовська. Можливо, він припаде на час спільних льотних навчань із РФ.

– Під цей шумок мають десь постріляти… Можливо, це наступ, про який говорять військові й усі. Людям, звичайно, дуже страшно, з цього боку є загроза, – зазначила таролог.

Щодо того, чи можливий прямий наступ піхоти з боку Білорусі, Людмила каже – ще готуються.

– Когось ще не довезли, не перевезли, але постійно зараз триває підготовка, яка дається їм нелегко. Багато ще не вистачає, вони взяли на себе більше, ніж можуть винести сьогодні. Ця ідея їх не залишає, готуються, – наголосила Хомутовська.

Незважаючи на те, що наступ із боку Білорусі можливий вже найближчим часом, вони не просунуться далеко.

Зараз дивляться

– Ця ідея тупикова. Буде щось на кшталт – вони зайшли, їх поховали, і все на цьому закінчиться. Вони не зайдуть далеко, все буде швидкоплинно, – підсумувала таролог.

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Джерело
Люкс ФМ
Теги
Астрологія Білорусь Війна в Україні
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