Існує велика ймовірність того, що російські окупанти атакуватимуть нашу країну у новорічну ніч, упевнений екстрасенс Максим Гордєєв. Йдеться про конкретний період часу – з 31 грудня 23:00 до 1 січня 00:30.

За словами Максима, ворог не спить, для нього дуже важливо зруйнувати віру українців у світле майбутнє.

– Є велика ймовірність, що ворог атакуватиме. У деяких регіонах 100% будуть битви. Ніхто з наших хлопців, які там стоять та захищають нашу країну, не святкуватиме. Будуть навіть деякі такі бої та дуже серйозні. Розслаблятися – ні, – зазначив екстрасенс.

Однак він додав, що 60% людей спокійно святкуватимуть Новий рік 2023.

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