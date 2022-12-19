Чи правда, що Росія готує новий наступ в Україні, чи піде Путін вдруге на Київ і чи зважиться Білорусь на більш активну участь у війні. Про підступні плани Кремля в ексклюзивному прогнозі для Фактів ICTV розповів учасник Битви екстрасенсів, таролог Віктор Литовський.

Росія вибудовує плани про повторний наступ у 2023 році, проте карта “часу Х” та карта Повішений говорять про те, що зараз ситуація перебуває у стані невизначеності. Путін боїться знову зазнати фіаско, тому змінює плани та розглядає кілька періодів для початку наступу.

Потенційно небезпечними та критичними періодами будуть 20-27 грудня 2022 року, 10-15 січня і 20-25 лютого 2023 року.

За розкладом чітко простежується, що Путін хоче реваншу. Майже в кожному розкладі випадають карти Зірки, необмеженого вибору, також карта циклічності. Це говорить про те, що Росія вибудовує плани, спрямовані на повторення ситуацій, які були здійснені на початку минулого року — масовані атаки по містах України та контрнаступальні дії із захоплення України.

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Карта союзу говорить про те, що в наступальних і підготовчих діях Росія знайде союзника, без допомоги та підтримки якого ця авантюра не має жодних шансів. Плани Росії мають не локальний характер, йдеться про спробу повторення повномасштабного вторгнення на територію України.

Цікавий момент щодо потенційного спрямування вторгнення, оскільки у розкладі випадає подвійність. Це може бути не лише з боку Донбасу, а й у напрямку до Києва, з боку Білорусі.

Але панікувати не варто, оскільки карта Повішеного випадає у комбінації з картами дарування та розчарування. Це говорить про брак ресурсів, зокрема людських, матеріально-технічних можливостей і підтримки, на яку розраховують окупанти.

Велика ймовірність того, що Білорусь, на яку так сильно розраховує РФ, у найбільш вирішальний і значущий момент дасть задню і повернеться до Путіна спиною.

Бажання взяти Київ для Кремля як ідея фікс — фанатичне та значуще бажання, яким Путін одержимий настільки, що готовий поставити на кін усе. Але карта ілюзії свідчить, що цьому бажанню не судилося стати реальністю.

При цьому бачачи, що все йде не за планом, існує велика ймовірність, що армія РФ керуватиметься принципом “тож не діставайся нікому”, що може призвести до збільшення обстрілів по мирних жителях та об’єктах критичної інфраструктури з боку окупантів.

Карта перепочинку і карта дарування говорять про те, що Росія намагатиметься затягнути час для збирання ресурсів і нарощування нового потенціалу. Однак перевернута карта-вектор говорить про те, що ці спроби будуть марними й не дадуть бажаного успіху.