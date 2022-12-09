Атаки по авіабазах Росії не припиняться, а вже на початку 2023 року варто чекати удару по Москві, переконана таролог Людмила Хомутовська.

За її словами, наразі розвелося чимало “бойових комарів”, тому удари по авіабазах РФ неминучі.

– Не дивуйтеся, що це буде все ближче і ближче до центру. Щось має бути в центрі, там буде гарячіше, – переконана Хомутовська.

Таролог каже, ворогу варто чекати удару по чомусь сокровенному, можливо це буде навіть Кремль.

Зараз дивляться

– Це щось, що їм болить. Однозначно буде удар, Росії доведеться щось глобально ремонтувати. Інформація про удар вже є у просторі, треба просто витримати час. Чекаємо вісті від “комарів”, – додала вона.

За прогнозом Хомутовської, удару по Москві не варто чекати цього року, ймовірно, це станеться уже на початку 2023.