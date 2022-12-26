Существует большая вероятность того, что российские оккупанты будут атаковать нашу страну в новогоднюю ночь, уверен экстрасенс Максим Гордеев. Речь идет о конкретном периоде времени — с 31 декабря 23:00 до 1 января 00:30.

По словам Максима, враг не спит, для него очень важно разрушить веру украинцев в светлое будущее.

— Есть большая вероятность, что враг будет атаковать. В некоторых регионах 100% будут битвы. Никто из наших ребят, которые там стоят и защищают нашу стране, не будет праздновать. Будут даже некоторые такие бои и очень серьезные. Расслабляться — нет, — отметил экстрасенс.

Однако он добавил, что 60% людей будут спокойно праздновать Новый год 2023.

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