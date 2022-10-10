Таролог Людмила Хомутовська розповіла про страхи Путіна та реакцію на контрнаступ українських захисників. Розклад карт показав всю сутність кривавого диктатора.

– Він захищає сам себе. Боїться втратити владу і спуститися на землю. Цього боїться як він, так й інші з його кола. Примітно, що він боїться втрати влади більше, ніж життя. Про це свідчить карта перевернутого сонця – Путін не несе добро і своїми діями нікого не “гріє”, – вважає таролог.

З початку осені ЗСУ пішли у контрнаступ, витісняючи ворога з тимчасово окупованих українських земель. Звичайно ж, Путін про це знає, і розклад карток розкрив його реакцію на важливу військову подію.

– Він добре обізнаний з контрнаступом, і дуже боїться цього. Не виключено, що на тлі цього він міг захворіти – дуже хвилюється. Щодо подальших планів – він не знає що робити, – повідомила Хомутовська.

Розклад карт показав, що Путін не має запасних планів Б, В або Г – він повністю дезактивований.

Зараз дивляться

– Путін зараз перебуває в ілюзіях, і сподівається, що завтра щось зміниться на кращий для РФ бік на полі бою. Але що робити далі – не знає, – заявила Людмила.

Незабаром настане свято Покрови – віряни готуються до важливої ​​події, і українські захисники не сидять без діла. Раніше таролог Людмила Хомутовська розповіла, які три міста можуть визволити до Покрови.