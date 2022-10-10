Таролог Людмила Хомутовская рассказала о страхах Путина и реакцию на контрнаступление украинских защитников. Расклад карт показал всю суть кровавого диктатора.

— Он защищает сам себя. Боится потерять власть, и спуститься на землю. Этого боится не только он, но и все остальные из его круга. Примечательно, что он боится потери власти больше чем жизни. Об этом свидетельствует карта перевернутого солнца — Путин не несет добро, и своими действиями никого не “греет”, — считает таролог.

С начала осени ВСУ пошли в контрнаступление, вытесняя врага из временно оккупированных украинских земель. Конечно же, Путин об этом знает, и расклад карт раскрыл его реакцию на важное военное событие.

— Он хорошо осведомлен о контрнаступлении, и очень боится этого. Не исключено, что на фоне этого он мог заболеть — уж сильно волнуется. Что касается дальнейших планов — он не знает что делать, — сообщила Хомутовская.

Расклад карт показал, что у Путина нет запасных планов Б, В или Г — он полностью дезактивирован.

Сейчас смотрят

— Путин сейчас находится в иллюзиях, и надеется, что завтра что-то изменится в лучшую для РФ сторону на поле боя. Но вот что делать дальше — не знает, — заявила Людмила.

Совсем скоро наступит праздник Покрова — верующие готовятся к важному событию, и украинские защитники не сидят без дела. Ранее таролог Людмила Хомутовская рассказала, какие три города могут освободить до Покрова.