На кінець жовтня 2022 припадає ретроградний Марс. Це означає, що всі сфери впливу планети на живе на Землі починають змінюватися. Марс – планета війни, агресії та активності, і наприкінці місяця почне свій зворотний рух.

Ретроградний Марс у жовтні 2022 року – дата

Відомо, що астрономічне явище із залученням Марса відбувається 1 раз на два роки, і ретроградність триває від 58 до 80 діб.

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За прогнозами астрологів, ретроградний Марс розпочне свій рух 30 жовтня о 15:25 за Києвом. Процес триватиме аж до 2023 року – після 12 січня планета рухатиметься у правильному напрямку.

Ретроградний Марс 2022 – що не можна робити

Астрологи вже багато століть стверджують, що Марс виляє на спорт, бізнес, фізичну активність, різні операції та важкі плани. Ці чинники до кінця року сповільнюватимуться через ретроградність – буде набагато важче налаштуватися на роботу, а побачити досягнення у спорті практично нереально.

У цей період категорично заборонено сваритися з близькими, інакше непорозуміння можуть призвести до необдуманих рішень, від яких постраждають усі. У багатьох з’явиться бажання згадати минулі образи та заявити про них усьому світу. Це стосується не лише людей, а й організацій та компаній.

Також заборонено поспішати – це точно не піде на користь. Ретроградність може призвести до несподіваних результатів, і вони точно вас не влаштують.

Не можна ухвалювати важливі рішення. Кінець року змушує підбивати підсумки, але краще не робити різких поворотів як в особистому житті, так і у бізнесі.

Нові починання та проєкти реалізовуватимуться дуже повільно – не потрібно братися за те, що не зможете подужати.

Планові операції краще відкласти, якщо вони не вимагають термінового втручання.

Нині не найкращий час для нових спортивних захоплень. Якщо вже займаєтеся бігом, то краще продовжувати так само.

Не купуйте нові інструменти та автомобілі – вони вас не влаштують з багатьох причин і можуть навіть поламатися. Неприємні сюрпризи гарантовано.

Не тільки Марс впливає на людей – Місяць також здатний змінити життя всіх живих організмів на Землі. Дізнатися про сприятливі дні можна за допомогою місячного календаря на листопад 2022.