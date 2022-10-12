На конец октября 2022 года приходится ретроградный Марс. Это значит, что все сферы влияния планеты на все живое на Земле начинают меняться. Марс — планета войны, агрессии и активности, и в конце месяца начнет свое обратное движение.

Ретроградный Марс в октябре 2022 — дата

Известно, что астрономическое явление с задействованием Марса происходит 1 раз в два года, и ретроградность длится от 58 до 80 суток.

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По прогнозам астрологов, ретроградный Марс начнет свое движение 30 октября в 15.25 по Киеву. Процесс будет длиться аж до 2023 года — после 12 января планета будет двигаться в правильном направлении.

Ретроградный Марс 2022 — что нельзя делать

Астрологи уже много веков утверждают, что Марс виляет на спорт, бизнес, физическую активность, различные операции и трудные планы. Эти факторы к концу года будут замедляться из-за ретроградности — буде куда труднее настроиться на работу, а увидеть достижения в спорте практически нереально.

В этот период категорически запрещено ссориться с близкими, иначе недопонимания могут привести к необдуманным решениям, от которых пострадают все. У многих появится желание вспомнить прошлые обиды и заявить о них всему миру. Это касается не только людей, но и организаций и компаний.

Также запрещено спешить — это точно не пойдет на пользу. Ретроградность может привести к неожиданным результатам, и они точно вас не устроят.

Нельзя принимать важные решения. Конец года вынуждает подводить итоги, но лучше не делать резких поворотов как в личной жизни, так и в бизнесе.

Новые начинания и проекты будут реализовываться очень медленно — не нужно браться за то, что не сможете осилить.

Плановые операции лучше отложить, если они не требуют срочного вмешательства.

Сейчас не самое лучшее время для новых спортивных увлечений. Если уже занимаетесь бегом, то лучше продолжать в том же духе.

Не покупайте новые инструменты и автомобили — они вас не устроят по многим причинам, и могут даже поломаться. Неприятные сюрпризы гарантированы.

Не только Марс влияет на людей — Луна также способна изменить жизни всех живых организмов на Земле. Узнать о благоприятных дней можно с помощью лунного календаря на ноябрь 2022.