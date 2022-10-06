Вихідні в листопаді 2022: скільки відпочиватимуть українці

У листопаді 2022 року українці відпочиватимуть вісім днів.

У третій місяць осені не передбачено офіційних державних свят, які б несли за собою додаткові вихідні. Але навіть якби такі і були, то під час воєнного стану вони скасовуються.

Виходить, що вихідними днями в листопаді 2022 року будуть суботи та неділі відповідно до календаря – 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 і 27 числа.

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В останній місяць осені українці відзначать безліч професійних і міжнародних свят. Вже 1 листопада святкується День народження Європейського Союзу, а 3-го – День ракетних військ і артилерії.

Далі буде День української писемності та мови – 9 числа, Всесвітній день науки за мир і розвиток – 10-го. Детальний календар свят на листопад 2022 – дивіться на Фактах ICTV.